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Overwatch 2 04.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4 530 оценок

В Overwatch 2 забанили более 800 тысяч читеров

Solstice
Новости

Blizzard сообщили, что забанили более 800 000 читеров с релиза Overwatch 2. Такой информацией разработчики поделились в свежем блоге на официальном сайте игры.

Со дня запуска Overwatch 2 было заблокировано 800.000 учетных записей пользователей, которых застали за использованием читов, хаков и прочих запрещенных сторонних программ. В последний раз разработчики делились такой статистикой в августе прошлого года — тогда количество наказанных читеров было 500 000.

Также разработчики отметили, что в регионах Северная Америка, Южная Корея и Япония читеры особенно часто преследуют стримеров и игроков с высоким уровнем навыка игры. Blizzard ищут решение, как можно остановить подобных сталкеров.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Wolfenstein

из 200000 тысячч общего числа игроков

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Большая Флейта
из 200000 тысячч общего числа игроков

Откуда такие цифры, лол? Дай Бог 100к на всех платформах, они уже новичкам ботов пихают, ибо им играть больше не с кем

1
Spillik Большая Флейта

Ботов сейчас во все игры пихают, особенно для новичков. В такие игры заходят поиграть нубы, а их пару каток подряд раскатывают по асфальту задроты, после чего первые ливают и больше не заходят. Приток новых игроков исчезает.

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Шрек и осел vs CD Project

"No he hasn't cheater, you noob!!!" Классика

0