В Overwatch 2 забанили более 800 тысяч читеров

Blizzard сообщили, что забанили более 800 000 читеров с релиза Overwatch 2. Такой информацией разработчики поделились в свежем блоге на официальном сайте игры.

Со дня запуска Overwatch 2 было заблокировано 800.000 учетных записей пользователей, которых застали за использованием читов, хаков и прочих запрещенных сторонних программ. В последний раз разработчики делились такой статистикой в августе прошлого года — тогда количество наказанных читеров было 500 000.

Также разработчики отметили, что в регионах Северная Америка, Южная Корея и Япония читеры особенно часто преследуют стримеров и игроков с высоким уровнем навыка игры. Blizzard ищут решение, как можно остановить подобных сталкеров.