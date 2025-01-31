В Overwatch 2 забанили более 800 тысяч читеров

Blizzard сообщили, что забанили более 800 000 читеров с релиза Overwatch 2. Такой информацией разработчики поделились в свежем блоге на официальном сайте игры.
Со дня запуска Overwatch 2 было заблокировано 800.000 учетных записей пользователей, которых застали за использованием читов, хаков и прочих запрещенных сторонних программ. В последний раз разработчики делились такой статистикой в августе прошлого года — тогда количество наказанных читеров было 500 000.
Также разработчики отметили, что в регионах Северная Америка, Южная Корея и Япония читеры особенно часто преследуют стримеров и игроков с высоким уровнем навыка игры. Blizzard ищут решение, как можно остановить подобных сталкеров.
из 200000 тысячч общего числа игроков
Откуда такие цифры, лол? Дай Бог 100к на всех платформах, они уже новичкам ботов пихают, ибо им играть больше не с кем
Ботов сейчас во все игры пихают, особенно для новичков. В такие игры заходят поиграть нубы, а их пару каток подряд раскатывают по асфальту задроты, после чего первые ливают и больше не заходят. Приток новых игроков исчезает.
"No he hasn't cheater, you noob!!!" Классика