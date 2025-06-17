Вышел трейлер 17-го сезона Overwatch 2 - "Powered Up!"

Новый сезон - новые скины. Разработчики Overwatch 2 опубликовали трейлер 17-го сезона
под названием "Powered Up!", в котором продемонстрировали его ключевые новинки.
Чего ожидать игрокам на этот раз:
- Новый сезон посвящен 8-битной тематике;
- Тематические облики боевого пропуска для Райнхардта, Гэндзи, Сомбры, Кэссиди, Крысавчика и других героев.
- Эпохальный облик для Дивы "Амурский тигр" и эпохальное оружие для Жнеца;
- Новое поле боя под названием "Аатлис" (доступно для режима "Точка возгорания");
- Два новых поля боя для режима "Стадион" - Эсперанса и Самоа. Также для игры в этом режиме станут доступны новые герои: Сигма, Крысавчик и Дзенъятта.
- За участие в событии "Powered Up!", которое пройдет с 24 по 30 июня, выдадут 4 эпических контейнера;
- Серия новых магазинных обликов;
- Новая коллаборация Overwatch 2 x G.I. Joe;
- В конце сезона пройдет публичное тестирование нового героя – Вуяна.
- И многое другое...
Запуск сезона состоится на следующей неделе - вторник (24 июня).