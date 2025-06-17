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Overwatch 2 04.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4.1 563 оценки

Вышел трейлер 17-го сезона Overwatch 2 - "Powered Up!"

Solstice Solstice

Новый сезон - новые скины. Разработчики Overwatch 2 опубликовали трейлер 17-го сезона
под названием "Powered Up!", в котором продемонстрировали его ключевые новинки.

Чего ожидать игрокам на этот раз:

  • Новый сезон посвящен 8-битной тематике;
  • Тематические облики боевого пропуска для Райнхардта, Гэндзи, Сомбры, Кэссиди, Крысавчика и других героев.
  • Эпохальный облик для Дивы "Амурский тигр" и эпохальное оружие для Жнеца;
  • Новое поле боя под названием "Аатлис" (доступно для режима "Точка возгорания");
  • Два новых поля боя для режима "Стадион" - Эсперанса и Самоа. Также для игры в этом режиме станут доступны новые герои: Сигма, Крысавчик и Дзенъятта.
  • За участие в событии "Powered Up!", которое пройдет с 24 по 30 июня, выдадут 4 эпических контейнера;
  • Серия новых магазинных обликов;
  • Новая коллаборация Overwatch 2 x G.I. Joe;
  • В конце сезона пройдет публичное тестирование нового героя – Вуяна.
  • И многое другое...

Запуск сезона состоится на следующей неделе - вторник (24 июня).

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