Вышла первая серия короткометражного аниме по вселенной Overwatch

Компания Blizzard представила первый эпизод короткометражного аниме Genesis — Part One: Dawn по вселенной Overwatch. Серия была опубликована на YouTube-канале шутера.

В первой серии рассказывается о том, как доктор Мина Ляо создала Аврору, искусственный интеллект, который обрёл разум. После этого произошел «Омнический Кризис» (восстание машин), в процессе которого появилась организация Overwatch.

Второй эпизод аниме по Overwatch выйдет 13 июля, а завершающая серия — 20 июля.