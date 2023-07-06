Overwatch 2 04.10.2022
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Вышла первая серия короткометражного аниме по вселенной Overwatch

Simple Jack
Новости

Компания Blizzard представила первый эпизод короткометражного аниме Genesis — Part One: Dawn по вселенной Overwatch. Серия была опубликована на YouTube-канале шутера.

В первой серии рассказывается о том, как доктор Мина Ляо создала Аврору, искусственный интеллект, который обрёл разум. После этого произошел «Омнический Кризис» (восстание машин), в процессе которого появилась организация Overwatch.

Второй эпизод аниме по Overwatch выйдет 13 июля, а завершающая серия — 20 июля.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
МАХАН МАХАНОВИЧ

Черные женщины решают судьбу человечества?

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yrroodd

Женщины? Ахахах )))

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