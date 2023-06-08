Oxenfree 2: Lost Signals продолжает выглядеть жутко интригующе в новом видео с деталями эстетики и настроения ©

Студия Night School поделилась новым промо-видео для своего предстоящего сверхъестественного приключенческого проекта Oxenfree II: Lost Signals, в котором команда разработчиков обсуждает атмосферное художественное направление, более живое повествование и возвращение тихоокеанского северо-запада.

Игра является продолжением Oxenfree от разработчика и издателя Night School Studio, действие которого происходит пятью годами позже. В главной роли Райли Поверли, исследователь окружающей среды, исследующая неестественные радиочастотные сигналы в своем родном городе Камена.

Однако это приводит к тому, что она обнаруживает призрачные явления на соседнем острове Эдвардс, что вовлекает ее в пугающую тайну. Игроки будут использовать натуралистическую систему диалогов, чтобы добраться до сути дела.

Oxenfree II: Lost Signals выйдет на PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, ПК и MAC в Steam, а также на Netflix 12 июля 2023 года.