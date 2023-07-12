Приключенческая игра Oxenfree 2: Lost Signals стала доступна на ПК, PlayStation, Nintendo Switch и мобильных устройствах ©

Oxenfree 2: Lost Signals вышла на ПК и Mac в Steam, PlayStation 4 и PlayStation 5, Nintendo Switch и мобильных устройствах через Netflix. Умопомрачительное продолжение получившей признание критиков повествовательной приключенческой игры Oxenfree следует за Райли Поверли, которая возвращается в свое детство, чтобы исследовать преследующие сигналы, но находит нечто гораздо большее, чем она рассчитывала.

В этой новой истории представлена новая игровая механика. Имея за плечами немного больше жизненного опыта, у Райли есть несколько способностей, которых не было у Алекс из оригинальной игры. Теперь она может карабкаться, спускаться по горам и попадать в места, недоступные ей раньше, что дает игрокам возможность исследовать этот мир по-новому. Игроки также найдут Разрывы Времени, которые представляют собой дыры во времени, которые разрываются и заставляют Райли противостоять истории. И, конечно же, всегда необходимое радио возвращается, чтобы подключаться к аномалиям. Но теперь у игроков также есть рация, которая позволяет им общаться с новыми персонажами в Камене и глубже погрузиться в знания этой особенной истории.