Видеодневник Oxenfree 2: Lost Signals резюмирует историю первой части ©

Разработчики Oxenfree 2: Lost Signals выпустили видеодневник, обобщающий историю первой части, оригинальной Oxenfree, для всех тех, кто не играл в нее, но хочет купить продолжение.

В этом подробное видео сюжет Oxenfree прослеживается и анализируется, в котором его персонажи встречаются на острове, а тайна представлена ​​радиосигналами, которые, кажется, вызвали сверхъестественные события. Именно с этим сталкиваются главные герои, воочию ощущая функционирование межпространственных порталов, временных петель и «призраков», связанных с этими аномалиями.