Авторы Pacific Drive показали игровой мир в новом дневнике разработки

Разработчики Pacific Drive, Ironwood Studios, поделились дневником разработки, в котором рассказывается, что арт-стиль игры основан на "переиначивании привычного" и оставляет впечатление сюрреалистичного мира, который не так уж далек от нашего собственного.

Поскольку дата выхода Pacific Drive - 22 февраля - уже рядом, ее создатели, из студии Ironwood Studios, начали рассказывать о том, как создавалась игра, в дневниках разработчиков. Первый из них, озаглавленный The Art of the Zone, посвящен концепт-арту игры, который дает нам возможность увидеть, как появился мир Олимпийской зоны отчуждения и как он повлиял на механику геймплея.

В ролике сотрудники Ironwood Studio демонстрируют некоторые ранние концепт-арты игры. Креативный директор Александр Дракотт начинает с объяснения, что одна из ключевых тем артов игры - это "извращение привычного", а Олимпийский полуостров изначально начинался "так, как вы ожидали", а затем был извращен и значительно изменен.

Pacific Drive выйдет 22 февраля 2024 года на PC и PlayStation 5.