Pacific Drive получила масштабное обновление Endless Expeditions

После достижения 1 миллиона проданных копий Ironwood Studios выпустила крупнейшее обновление для Pacific Drive – Endless Expeditions. Оно добавляет новый режим экспедиций, позволяющий игрокам исследовать Олимпийскую зону отчуждения в формате roguelite, а также вводит функцию Suspend, которая позволяет сохранять игру в любой момент.

Экспедиции — это новый режим, в котором каждое путешествие начинается в гараже с уникальными маршрутами и случайными ограничениями, повышающими сложность. Этот формат добавляет вариативность и реиграбельность, превращая игру в настоящее испытание на выносливость.

Помимо экспедиций, обновление привносит улучшения пользовательского интерфейса, новые инструменты и торговую систему "Биржа Иды", где можно обменивать металлолом на детали и косметику. Также в радиоплейлист игры добавлено 21 новое музыкальное произведение, а сам саундтрек теперь доступен в Spotify.

Pacific Drive сейчас продаётся со скидкой 40% в Steam (до 15 апреля) и на PlayStation (до 23 апреля).