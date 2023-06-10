Разработчики атмосферного Pacific Drive работают над тем, чтобы вы "обрели чувство единения со своим автомобилем" ©

На летней выставке Future Games Show Summer Showcase Powered by Intel был представлен новый взгляд на Pacific Drive, одну из самых интересных новых игр на выживание. Если в жанровых играх, как правило, на персонажа возлагается ответственность за защиту от стихий - управление такими элементами, как жажда, голод и общее состояние здоровья, то в Pacific Drive ваш автомобиль находится в самом центре событий.

И что это за действие. По своей сути Pacific Drive - это игра на выживание, основанная на движении: вы отправляетесь в экспедиции в Олимпийскую зону отчуждения, охотитесь за ресурсами, а затем вкладываете эти материалы в повышение своей живучести. Но дело в том, что улучшать вы будете именно автомобиль.

Между заездами вы будете возвращаться в заброшенный гараж - вашу операционную базу, которая позволит вам проводить жизненно важные ремонтные работы, исследовать новые детали, настраивать автомобиль и в конечном итоге прокладывать более глубокие маршруты через опасную зону в поисках более ценных ресурсов.

Это увлекательный цикл, особенно потому, что в нем удивительно много совпадений между фантазией стать механиком в сверхъестественном явлении Тихоокеанского Северо-Запада и основными принципами игры на выживание.

Чтобы укрепить вашу связь с автомобилем - вашим единственным реальным инструментом выживания в зоне и средством спасения - разработчик Ironwood Studios ввел сильное ощущение физичности во все - от движения, взаимодействия и настройки. Чтобы завести двигатель, нужно физически взаимодействовать с ключом, а чтобы заставить машину двигаться, нужно переключить передачу из положения "парковка" - когда вы застряли в кошмаре, наполненном аномалиями, лучше надеяться, что вы не заглохнете.