Симулятор выживания водителя Pacific Drive выйдет в начале 2024 года

Издатель Kepler Interactive и разработчик Ironwood Studios перенесли Pacific Drive с ранее запланированного окна выпуска 2023 года на начало 2024 года. Она будет доступна для PlayStation 5 и ПК в Steam и Epic Games Store.
«Мы усердно работали над тем, чтобы воплотить эту идею в жизнь в течение достаточно долгого времени, и каждый день добавляем еще больше в игру, которой мы все гордимся», — говорится в сообщении разработчика. «Однако на этом последнем этапе для нас важно оставаться верными себе и не ставить под угрозу благополучие команды».
Поскольку лето подходит к концу, мы хотели бы сообщить, что выпуск Pacific Drive переносится на начало 2024 года. Это решение дает нам возможность сделать Pacific Drive как можно лучше, сохраняя при этом приоритет здоровья нашей команды. По мере того, как наше сообщество растет, поддержка и воодушевление, которые все проявляют, были невероятными, и мы не можем дождаться, когда каждый отправится в Зону со своими колесами. Все в Ironwood искренне ценят ваше терпение и понимание. У нас также есть сюрприз. На следующей неделе на Future Games Show мы будем участвовать в основной демонстрации с совершенно новым трейлером. Мы так рады, что вы все это видите!