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Pacific Drive 22.02.2024
Выживание, Автомобили, От первого лица
6.5 27 оценок

Стартовал предзаказ Pacific Drive

Simple Jack

Ironwood Studios открыла предзаказы Pacific Drive — постапокалиптического симулятора выживания, в котором игроку предстоит путешествовать на автомобиле по Олимпийской зоне отчуждения. Стоимость игры в Steam — 1619 рублей. Помимо PC она выйдет на PlayStation 5.

В Pacific Drive необходимо собирать ресурсы, апгрейдить и чинить машину при необходимости, а также обгонять опасную бурю. Цель игры — раскрыть тайны Олимпийской зоны отчуждения, заброшенного исследовательского комплекса на полном аномалий северо-западе Америки.

В игре будут доступны русскоязычные субтитры и интерфейс. Для запуска Pacific Drive на PC понадобится процессор Intel Core i5 8600, видеокарта NVIDIA GTX 1060 и 16 ГБ ОЗУ.

10 января журналисты выпустили превью симулятора выживания. СМИ высоко оценили реалистичное управление транспортом, внимание к деталям и эффект погружения.

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