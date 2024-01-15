Стартовал предзаказ Pacific Drive

Ironwood Studios открыла предзаказы Pacific Drive — постапокалиптического симулятора выживания, в котором игроку предстоит путешествовать на автомобиле по Олимпийской зоне отчуждения. Стоимость игры в Steam — 1619 рублей. Помимо PC она выйдет на PlayStation 5.
В Pacific Drive необходимо собирать ресурсы, апгрейдить и чинить машину при необходимости, а также обгонять опасную бурю. Цель игры — раскрыть тайны Олимпийской зоны отчуждения, заброшенного исследовательского комплекса на полном аномалий северо-западе Америки.
В игре будут доступны русскоязычные субтитры и интерфейс. Для запуска Pacific Drive на PC понадобится процессор Intel Core i5 8600, видеокарта NVIDIA GTX 1060 и 16 ГБ ОЗУ.
10 января журналисты выпустили превью симулятора выживания. СМИ высоко оценили реалистичное управление транспортом, внимание к деталям и эффект погружения.