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Painkiller Осень 2025
Экшен, Шутер, От первого лица, Кооператив
7 32 оценки

Анонсировано продолжение серии Painkiller - новая игра будет кооперативным шутером

GRAF_RAGE GRAF_RAGE

Любителям хардкорных шутеров есть чему радоваться — Painkiller снова с нами! Разработкой занимается Anshar Studios, а издателями выступили 3D Realms и Saber Interactive. На Future Games Show был представлен первый трейлер, в котором можно увидеть всё то, за что мы любили оригинал: летающие конечности, толпы адских тварей и арсенал, от одного вида которого становится страшно даже демонам.

В этот раз разработчики делают ставку на кооперативный режим — до трёх игроков смогут объединиться в мясорубке против орд адской нежити. Но и в одиночку скучно не будет: в вашем распоряжении четыре разных персонажа, каждый со своими уникальными способностями. К тому же система кастомизации оружия позволяет настраивать безумный арсенал, подбирая апгрейды под свой стиль игры.

Боевка останется верна духу оригинала: быстрые сражения, арены, где не спрятаться от натиска монстров, и легендарное коловое ружьё (и да, стрелять демонами в стены — по-прежнему законно). Не обошлось и без фирменных карт таро, которые дадут временные бонусы и добавят тактической глубины.

Релиз Painkiller запланирован на осень 2025 года. Игра выйдет на ПК, Xbox Series X и PS5.

P.S. Мне одному игра показалась слишком яркой и цветастой?

76
84
Комментарии: 84
Ваш комментарий
Ahnx

Нормальный сингл нужен. В топку кооператив.

54
UncompromisingCalico

Согласен

11
JEKABRAZZ

Нормального не будет. Из официального FAQ:

Q: Can I play offline?
A: Yes, you will be able to play Painkiller solo with AI-controlled heroes.
6
Ahnx JEKABRAZZ

Значит, про эту игру можно забыть. Провал гарантирован.

13
AlexLex

DOOM на минималках, еще и с коопом, Бррр...

0
Xstranger

У вас нет друзей?

Как будто кооп это плохо, да? Статистика Steam показывает, что довольно много людей играют в кооперативные игры. Мне нравятся кооперативные игры.

-4
Бомбящий игрок

Это точно painkiller? Что за срань? Какой нафиг кооп? Какой нафиг цирк спецэффектов?

24
Matavashi

Чет больше на DOOM похожа, в painkiller была мертвецкая атмосфера пугающая, а тут опять эффекты в лицо.

17
Рома Валевский

и музыка как в думе

2
Шрек и осел vs CD Project

Жду. Единственный вопрос что пока возник: это что за герои из Trine 5? ИМХО не тот вайб именно от официального арта.

13
malars0

хоть слово вайб бесит невероятно с вашей мыслью я согласен...

2
Рома Валевский

этот арт как буд то для какой то мобилки рисовали

1
JEKABRAZZ

Проклятая франшиза, после первой ничего нормального так и не вышло. Сейчас и вовсе превратили в кооп. Еще и цветастая с обилием фиолетового. Херня для зумеров и педиков.

10
martin32

и не говори. это позор какой-то

4
Рома Валевский

вряд ли зумеры будут играть в это. Вообще, я хз зачем зумеру в наше время во что то играть, я бы на их месте не играл ни во что. А это кооперативное поделие выглядит как провальная херня.

0
Комментарий удален
Рома Валевский JEKABRAZZ

да да, вот так и знал, что кто то вставит этот мем, думал еще вставят про интернет который наxуй не нужон. Но не чел, я всё по делу написал, сейчас у молодежи по больше выбора в плане своего досуга, чем у молодежи из 2000ных и 90тых, и игры не так популярны как тогда.

0
Ahsis69

Это не тот паинкиллер

9
PolGhost

Выглядит конечно хорошо, да и Кооп Пейнкиллеру хуже точно не делает, но локации в трейлере...чего они такие скучные? Какой-то всратый замок и судя по всему ад. Где кладбище, мост в снегах, театр, психушка, военная база и т.д. и т.п. Вспомните оригинальный Пейнкиллер и какое разнообразие локаций там. Я не прошу тех же локаций, что и в оригинале, но хотелось бы именно такого разнообразия в местности. А то, что показали в этом трейлере, не смотря на оружие из Пейнкиллера, больше похоже на последний Дум и локации, если была таки не одна, выглядят одинаково

8
PeakyUrias

Ассассина за Ясуке тут гнобят, а пейнкиллера про лысую черную девушку хвалят. Прикольно тут всё устроено

8
Шрек и осел vs CD Project

Я скидывал недавно мод на замену Манса Мусы - заминусили. Искреннее лицемерие

0
Mr.DOOM

Черный мужик в феодальной Японии ну точно же к месту, а черная лысая баба попавшая в адское пекло, где она станет еще черней и где ей и место ну нет конечно же.

0
Kimen-no-Yami

Выглядит здорово! В свое время был крутой шутан под кайфовую музыку

7
Пользователь ВКонтакте

А где Painkiller-то?
Какой нитакусичный дум без дум слэера...
Спецэффекты спецэффекты спецэффекты...
Уже по трейлеру тошно стало...
А тут ещё и в обязаловку будет два тела бегать либо живых игроков, либо ботов...
Первый был культовым, а всё что дальше какая-то в¢рань не адекватная... // Иван Марков

7
Dеvil

Согласен! У Пэйнкиллера куда более сложная формула, чем засунуть оружие из него в любой шутер с нечистью и тяжёлой музыкой. Может быть это и будет неплохой шутер, но вряд ли он будет ощущаться как Painkiller.

Единственное, что разработчики могли бы сделать - это ремастер или аутентичный ремейк, чтобы ничего не испортить. Хотя мне хватает и оригинала.

1
Tsssss

На сколько я помню, Painkiller позиционировался как некий аналог Серьёзному Сэму, только более мрачный и готический, с неплохим сюжетом.

з.ы. Если одиночная компания прилагается, я только за ))

6
vfa19

Печально, онлайн дрочильня.

6
AlrightRathar

вон Helldivers 2, Space Marine 2 отлично себя чувствуют, и тут будут свои последователи

-1
MadDarkGuard AlrightRathar

Так в Спейс Марин 2 есть нормальная сингл компания, многие ее прошли и на этом всё.

-1
0x0101

Один из любимых шутанов, но буду брать только если будет одиночная компания.

5
Cross9

То ли я старый, то ли игры сейчас делают какими-то синтетическими, что совсем поверхностно проходятся, не вызывая внутреннего отклика. Не хватает какой-то атмосферы того самого, что когда-то испытывал от многочасового прохождения. Painkiller в новом виде, как для моего восприятия, это красивый фантик, аж глаза от эффектов разбегаются, ну а что глубже? Да ничего такого не ощущается. Посмотрим, конечно, потрогаем геймплей, но я не уверен, что лично меня в этой игре что-то зацепит. Цветасто, ярко, динамично - да. Но не цепляет

4
Ammati

дело не возрасте. А действительно в играх. Я буквально прошёл очень давно первую часть игры из серии. И обратил внимание на её образ. Тогда я вовсе серией этих игр не был знаком. Ибо моя игра детства была колда и serious sam. Но схожесть второй игрой была всё же на лицо. Такое же рубилово и мясо.
Только вот. атмосфера. Атмосфера очень сильно выделяла Painkiller на фоне всего остального. При прохождении я ловил себя не раз на мысли. Что это просто шутер. Хотя ощущение было словно играешь в какой то хоррор. Только с пушками и не пытающийся тебя напугать. Только вот это вся атмосфера, история. Всё меняло восприятие на игру.
И конечно же сложность. Игра частенько требовало от тебя какой, то опыт игры в шутеры. А местами могла буквально попустить если не хватало этого самого.

А что мы видим в новой части в трейлере. Цветастый DOOM. Так, что... Не капли вы не ошиблись. Игра буквально просрала всю атмосферу. Зато получила красивую картинку. Только какой ценой ?
Игры в наше время с шикарной атмосферой на вес золота. А если в них ещё и история бывает отличная которая и того меньше. Вовсе алмазы. И Painkiller имел как раз ту самую атмосферу и весьма хороший игровой процесс. Который позаимствовал частично от serious sam. Только не полностью. А фундаментом.

2
Рома Валевский

ты не старый, сейчас в инфополе из разных источников вкидывают людям мысль о том, что если им не нравятся новые игры то это не потому, что игры плохие, а типо вы люди старые и по этому не хотите играть в это кал. Некоторые люди ведутся на эту чушь и покупают игры которые им не нравятся. Не ведись на это, если тебе не нравится, что то, то в этом нет ничего плохого, это естественная реакция организма на что то плохое, просто проходите мимо и не покупай это.

0
Рома Валевский Ammati

Это все из за того, что в игре нету того дизайна который был первом пейнкилере, причем дизайна во всех смыслах, от цветовой палитры и декораций до лвл дизайна. Челы просто взяли какой то шутан с чертями и приклеили, соплями, название пейнкилер.

0
Кей Овальд

Очередную серию убивают грёбанным коопом. Точно будет дном.
Тем более. что она уже выглядит как типичный Конкорд.

3
K.e.k.s

Сначало, увидев название новости, обрадовалась. Но после просмотра трейлера мнение изменилось. Взяли оружие из оригинала и засунули в цветастый дум. А эти герои на постере это вообще кто? У пейнкиллера была другая мрачная атмосфера.

3
Unicorling

По привью кадра подумал Avowed

3
Punisher1

Что за лажа какой кооп что за цветастый мир обложка шляпа это не киллер точно на кой он тут сдался ваш кооп мало игр с ним будто арт это вообще что где тёмные тона где плащ где киллер они угорают чтоли

2
hpi

P.S. Мне одному игра показалась слишком яркой и цветастой? Она не слишком. Она пиз@ец какая яркая и цветастая. Это совсем другая игра.

2
пекабир

стиль как в драгонаг гейгард. какая-то цветастая соя для скибиди-фортнайтеров

1
Pravdarub

Зашквар.

1
XeNTRoN

Выглядит хорошо но лучше бы это была чисто одиночная игра по типа DOOM а для коопа можно было бы сделать отдельный режим и уровни как например было в The Darkness 2.

1
Rorschach93

неожиданно

1
qDan

Пройти игру в кооперативе - весьма заманчивое предложение, те же Халф-Лайфы от Свен Коопа и Синергии ничего не потеряли. Но антураж и вправду слишком пёстрый для Пейнкиллеров, игра больше напоминает Darkness 2 - в ней тоже была вроде бы гнетущая атмосфера, но вспышек всех цветов и оттенков - миллиард.

1
Agent Qracle

Пойду оригинал перепройду

1
YoungWinter

Выглядит как Doom Eternal

0
АлексейВело

Не впечатлил.
Реально на Дум похож.....

0
AdamC

кажись коломет мелькнул, значит можно и попробовать)))

0
Рома Валевский

каломёт

0
TILL0910

Это что за фэнтези "RGB-шутер"

0
Ammati

Выглядит конечно красиво. Только вот весь дух прошлых игр хороших успешно слит в туалет.
Меня могут многие осудить или попытаться убедить иначе. Но я не вижу тут того самого Painkiller. Увиденное в трейлере больше похоже на DOOM с закосом на мультиплеер. И точно не на франшизу Painkiller.
Для не особо знающих. Советую хотя бы бегло пробежать по лору игры, почитать. И сразу поймёте что мы имеем в трейлере совершенно другую игру. Особенно как я понимаю концепцию новой части взяли от балды. Мне вот даже интересно как они сюжетно оправдают почему мы в копе бегаем и гасим каких, то демонов.

Походу на релизе мы увидим очередного убийцу DOOM. А не новую часть любимой франшизы для некоторых игроков. А жаль. Первая часть мне особо понравилась. Это совершенно был другой игровой опыт. Который ближе был к серии игр serious sam. Но с нотками мрачной атмосферы, ужаса и готического стиля.

0
AHDPEU86

ЭТО ШЕДЕВР!!!!! олдскулы здесь?)

0
Каприз888

Эта "игра" будет исключительно для нубов. Олды не играют в кооп.

1
JEKABRAZZ

Здесь, поморщился, тяжело вздохнул и дальше пошел. Это не для нас.

0
DARKANGEL88 Каприз888

В стиме написано что можно играть и в соло

-1
lucsses

Наконец то!

0
ImUndecovahBruh

Тем временем оригинальная команда работает над Witchfire.

Ну вот подарок всем кто хотел кооп в Witchfire (которого там ТОЧНО никогда не будет).

А вообще интересно, что оригинальная команда, которые щас The Astronauts зовутся, думает про вот это вот всё))

Ну выглядит цветасто и графонисто, главное чтоб ко-оп составляющая не была как в Redfall))

0
ivilian

Вероятно делала команда породившая Q:Champ, использовав все наработанные уровни )
Оружие есть из оригинала, но по данному тизеру сложно понять что там будет по итогу, тк тут склейка очень динамичных сцен.

0
Дед Пихкто

Жаль старые части нельзя в коопе пройти

0
qDan

Это точно. В своё время разочаровало, что сетевой режим был представлен только десматчами, хотя даже старый не ХД Серьёзный Сёма, обладал и тем и другим.

0
JEKABRAZZ

https://www.moddb.com/mods/painkiller-cooperative-mode

0
DARKANGEL88

Painkiller стал похож на Doom Eternal :)

0
alexmegaking

doom стал выглядеть как painkiller, а для зумеров теперь painkiller выглядит как doom)

0
Esscan0r

Уже можно бросаться помидорами?

0
Vlad Ostrikov

выглядит - от и до, прям как последние doom'ы

0
Vlad Ostrikov

зови это doom eternal 2...

0
Bob Chipeska

Фу, отстой.

0
Майор Нечаев

Думаю игра будет просто средняком

0
MunchkiN 616

пайнкилер был памятен тем что это был веселый полу-треш шутерок под пивко где можно было обстрялятся в аду из всяких пушек по нечести и враги прикольно разлетлетались по физике а еще там можно было толкать повозку и у нее крутились колесики по физике в демке по краней мере что произвело на меня значительное впечатления и было взято на карандаш.

тут же наблюдается типичная современная игра, идущая в ногу со временем для велого треш копа с корешаме и отсредом всякой нечести для скоросных цветастых мониторов.

0
retorter
игра будет кооперативным шутером

Зачем?

0
Рома Валевский

Это больше на дум похоже чем на пейнкилер

0
WerGC

выглядит лучше дума

0
Egik81

Пайнкиллер именно синглом и привлекал бесбашенным и ареным. Как понимаю авторы решили на культовой игре срубить бабла и всё. Почему то вспоминается winamp и то к чему в итоге пришло.

0
Zhora Fridman

Очередной убица борды?

-1
Вротмистр

Надеюсь, Дум пососёт

-1
Иван Сарафанов

какой ***** Painkiller это же тупа похоже на doom 4 ****** какой то плюнули в душу прям

-3
Peace Dead

Выглядит лучше чем новый дум пока. Это мы ждем

-6