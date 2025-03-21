Анонсировано продолжение серии Painkiller - новая игра будет кооперативным шутером

Любителям хардкорных шутеров есть чему радоваться — Painkiller снова с нами! Разработкой занимается Anshar Studios, а издателями выступили 3D Realms и Saber Interactive. На Future Games Show был представлен первый трейлер, в котором можно увидеть всё то, за что мы любили оригинал: летающие конечности, толпы адских тварей и арсенал, от одного вида которого становится страшно даже демонам.
В этот раз разработчики делают ставку на кооперативный режим — до трёх игроков смогут объединиться в мясорубке против орд адской нежити. Но и в одиночку скучно не будет: в вашем распоряжении четыре разных персонажа, каждый со своими уникальными способностями. К тому же система кастомизации оружия позволяет настраивать безумный арсенал, подбирая апгрейды под свой стиль игры.
Боевка останется верна духу оригинала: быстрые сражения, арены, где не спрятаться от натиска монстров, и легендарное коловое ружьё (и да, стрелять демонами в стены — по-прежнему законно). Не обошлось и без фирменных карт таро, которые дадут временные бонусы и добавят тактической глубины.
Релиз Painkiller запланирован на осень 2025 года. Игра выйдет на ПК, Xbox Series X и PS5.
P.S. Мне одному игра показалась слишком яркой и цветастой?
Нормальный сингл нужен. В топку кооператив.
Согласен
Нормального не будет. Из официального FAQ:
Значит, про эту игру можно забыть. Провал гарантирован.
DOOM на минималках, еще и с коопом, Бррр...
У вас нет друзей?
Как будто кооп это плохо, да? Статистика Steam показывает, что довольно много людей играют в кооперативные игры. Мне нравятся кооперативные игры.
Это точно painkiller? Что за срань? Какой нафиг кооп? Какой нафиг цирк спецэффектов?
Чет больше на DOOM похожа, в painkiller была мертвецкая атмосфера пугающая, а тут опять эффекты в лицо.
и музыка как в думе
Жду. Единственный вопрос что пока возник: это что за герои из Trine 5? ИМХО не тот вайб именно от официального арта.
хоть слово вайб бесит невероятно с вашей мыслью я согласен...
этот арт как буд то для какой то мобилки рисовали
Проклятая франшиза, после первой ничего нормального так и не вышло. Сейчас и вовсе превратили в кооп. Еще и цветастая с обилием фиолетового. Херня для зумеров и педиков.
и не говори. это позор какой-то
вряд ли зумеры будут играть в это. Вообще, я хз зачем зумеру в наше время во что то играть, я бы на их месте не играл ни во что. А это кооперативное поделие выглядит как провальная херня.
да да, вот так и знал, что кто то вставит этот мем, думал еще вставят про интернет который наxуй не нужон. Но не чел, я всё по делу написал, сейчас у молодежи по больше выбора в плане своего досуга, чем у молодежи из 2000ных и 90тых, и игры не так популярны как тогда.
Это не тот паинкиллер
Выглядит конечно хорошо, да и Кооп Пейнкиллеру хуже точно не делает, но локации в трейлере...чего они такие скучные? Какой-то всратый замок и судя по всему ад. Где кладбище, мост в снегах, театр, психушка, военная база и т.д. и т.п. Вспомните оригинальный Пейнкиллер и какое разнообразие локаций там. Я не прошу тех же локаций, что и в оригинале, но хотелось бы именно такого разнообразия в местности. А то, что показали в этом трейлере, не смотря на оружие из Пейнкиллера, больше похоже на последний Дум и локации, если была таки не одна, выглядят одинаково
Ассассина за Ясуке тут гнобят, а пейнкиллера про лысую черную девушку хвалят. Прикольно тут всё устроено
Я скидывал недавно мод на замену Манса Мусы - заминусили. Искреннее лицемерие
Черный мужик в феодальной Японии ну точно же к месту, а черная лысая баба попавшая в адское пекло, где она станет еще черней и где ей и место ну нет конечно же.
Выглядит здорово! В свое время был крутой шутан под кайфовую музыку
А где Painkiller-то?
Какой нитакусичный дум без дум слэера...
Спецэффекты спецэффекты спецэффекты...
Уже по трейлеру тошно стало...
А тут ещё и в обязаловку будет два тела бегать либо живых игроков, либо ботов...
Первый был культовым, а всё что дальше какая-то в¢рань не адекватная... // Иван Марков
Согласен! У Пэйнкиллера куда более сложная формула, чем засунуть оружие из него в любой шутер с нечистью и тяжёлой музыкой. Может быть это и будет неплохой шутер, но вряд ли он будет ощущаться как Painkiller.
Единственное, что разработчики могли бы сделать - это ремастер или аутентичный ремейк, чтобы ничего не испортить. Хотя мне хватает и оригинала.
На сколько я помню, Painkiller позиционировался как некий аналог Серьёзному Сэму, только более мрачный и готический, с неплохим сюжетом.
з.ы. Если одиночная компания прилагается, я только за ))
Печально, онлайн дрочильня.
вон Helldivers 2, Space Marine 2 отлично себя чувствуют, и тут будут свои последователи
Так в Спейс Марин 2 есть нормальная сингл компания, многие ее прошли и на этом всё.
Один из любимых шутанов, но буду брать только если будет одиночная компания.
То ли я старый, то ли игры сейчас делают какими-то синтетическими, что совсем поверхностно проходятся, не вызывая внутреннего отклика. Не хватает какой-то атмосферы того самого, что когда-то испытывал от многочасового прохождения. Painkiller в новом виде, как для моего восприятия, это красивый фантик, аж глаза от эффектов разбегаются, ну а что глубже? Да ничего такого не ощущается. Посмотрим, конечно, потрогаем геймплей, но я не уверен, что лично меня в этой игре что-то зацепит. Цветасто, ярко, динамично - да. Но не цепляет
дело не возрасте. А действительно в играх. Я буквально прошёл очень давно первую часть игры из серии. И обратил внимание на её образ. Тогда я вовсе серией этих игр не был знаком. Ибо моя игра детства была колда и serious sam. Но схожесть второй игрой была всё же на лицо. Такое же рубилово и мясо.
Только вот. атмосфера. Атмосфера очень сильно выделяла Painkiller на фоне всего остального. При прохождении я ловил себя не раз на мысли. Что это просто шутер. Хотя ощущение было словно играешь в какой то хоррор. Только с пушками и не пытающийся тебя напугать. Только вот это вся атмосфера, история. Всё меняло восприятие на игру.
И конечно же сложность. Игра частенько требовало от тебя какой, то опыт игры в шутеры. А местами могла буквально попустить если не хватало этого самого.
А что мы видим в новой части в трейлере. Цветастый DOOM. Так, что... Не капли вы не ошиблись. Игра буквально просрала всю атмосферу. Зато получила красивую картинку. Только какой ценой ?
Игры в наше время с шикарной атмосферой на вес золота. А если в них ещё и история бывает отличная которая и того меньше. Вовсе алмазы. И Painkiller имел как раз ту самую атмосферу и весьма хороший игровой процесс. Который позаимствовал частично от serious sam. Только не полностью. А фундаментом.
ты не старый, сейчас в инфополе из разных источников вкидывают людям мысль о том, что если им не нравятся новые игры то это не потому, что игры плохие, а типо вы люди старые и по этому не хотите играть в это кал. Некоторые люди ведутся на эту чушь и покупают игры которые им не нравятся. Не ведись на это, если тебе не нравится, что то, то в этом нет ничего плохого, это естественная реакция организма на что то плохое, просто проходите мимо и не покупай это.
Это все из за того, что в игре нету того дизайна который был первом пейнкилере, причем дизайна во всех смыслах, от цветовой палитры и декораций до лвл дизайна. Челы просто взяли какой то шутан с чертями и приклеили, соплями, название пейнкилер.
Очередную серию убивают грёбанным коопом. Точно будет дном.
Тем более. что она уже выглядит как типичный Конкорд.
Сначало, увидев название новости, обрадовалась. Но после просмотра трейлера мнение изменилось. Взяли оружие из оригинала и засунули в цветастый дум. А эти герои на постере это вообще кто? У пейнкиллера была другая мрачная атмосфера.
По привью кадра подумал Avowed
Что за лажа какой кооп что за цветастый мир обложка шляпа это не киллер точно на кой он тут сдался ваш кооп мало игр с ним будто арт это вообще что где тёмные тона где плащ где киллер они угорают чтоли
P.S. Мне одному игра показалась слишком яркой и цветастой? Она не слишком. Она пиз@ец какая яркая и цветастая. Это совсем другая игра.
стиль как в драгонаг гейгард. какая-то цветастая соя для скибиди-фортнайтеров
Зашквар.
Выглядит хорошо но лучше бы это была чисто одиночная игра по типа DOOM а для коопа можно было бы сделать отдельный режим и уровни как например было в The Darkness 2.
неожиданно
Пройти игру в кооперативе - весьма заманчивое предложение, те же Халф-Лайфы от Свен Коопа и Синергии ничего не потеряли. Но антураж и вправду слишком пёстрый для Пейнкиллеров, игра больше напоминает Darkness 2 - в ней тоже была вроде бы гнетущая атмосфера, но вспышек всех цветов и оттенков - миллиард.
Пойду оригинал перепройду
Выглядит как Doom Eternal
Не впечатлил.
Реально на Дум похож.....
кажись коломет мелькнул, значит можно и попробовать)))
каломёт
Это что за фэнтези "RGB-шутер"
Выглядит конечно красиво. Только вот весь дух прошлых игр хороших успешно слит в туалет.
Меня могут многие осудить или попытаться убедить иначе. Но я не вижу тут того самого Painkiller. Увиденное в трейлере больше похоже на DOOM с закосом на мультиплеер. И точно не на франшизу Painkiller.
Для не особо знающих. Советую хотя бы бегло пробежать по лору игры, почитать. И сразу поймёте что мы имеем в трейлере совершенно другую игру. Особенно как я понимаю концепцию новой части взяли от балды. Мне вот даже интересно как они сюжетно оправдают почему мы в копе бегаем и гасим каких, то демонов.
Походу на релизе мы увидим очередного убийцу DOOM. А не новую часть любимой франшизы для некоторых игроков. А жаль. Первая часть мне особо понравилась. Это совершенно был другой игровой опыт. Который ближе был к серии игр serious sam. Но с нотками мрачной атмосферы, ужаса и готического стиля.
ЭТО ШЕДЕВР!!!!! олдскулы здесь?)
Эта "игра" будет исключительно для нубов. Олды не играют в кооп.
Здесь, поморщился, тяжело вздохнул и дальше пошел. Это не для нас.
В стиме написано что можно играть и в соло
Наконец то!
Тем временем оригинальная команда работает над Witchfire.
Ну вот подарок всем кто хотел кооп в Witchfire (которого там ТОЧНО никогда не будет).
А вообще интересно, что оригинальная команда, которые щас The Astronauts зовутся, думает про вот это вот всё))
Ну выглядит цветасто и графонисто, главное чтоб ко-оп составляющая не была как в Redfall))
Вероятно делала команда породившая Q:Champ, использовав все наработанные уровни )
Оружие есть из оригинала, но по данному тизеру сложно понять что там будет по итогу, тк тут склейка очень динамичных сцен.
Жаль старые части нельзя в коопе пройти
Это точно. В своё время разочаровало, что сетевой режим был представлен только десматчами, хотя даже старый не ХД Серьёзный Сёма, обладал и тем и другим.
https://www.moddb.com/mods/painkiller-cooperative-mode
Painkiller стал похож на Doom Eternal :)
doom стал выглядеть как painkiller, а для зумеров теперь painkiller выглядит как doom)
Уже можно бросаться помидорами?
выглядит - от и до, прям как последние doom'ы
зови это doom eternal 2...
Фу, отстой.
Думаю игра будет просто средняком
пайнкилер был памятен тем что это был веселый полу-треш шутерок под пивко где можно было обстрялятся в аду из всяких пушек по нечести и враги прикольно разлетлетались по физике а еще там можно было толкать повозку и у нее крутились колесики по физике в демке по краней мере что произвело на меня значительное впечатления и было взято на карандаш.
тут же наблюдается типичная современная игра, идущая в ногу со временем для велого треш копа с корешаме и отсредом всякой нечести для скоросных цветастых мониторов.
Зачем?
Это больше на дум похоже чем на пейнкилер
выглядит лучше дума
Пайнкиллер именно синглом и привлекал бесбашенным и ареным. Как понимаю авторы решили на культовой игре срубить бабла и всё. Почему то вспоминается winamp и то к чему в итоге пришло.
Очередной убица борды?
Надеюсь, Дум пососёт
какой ***** Painkiller это же тупа похоже на doom 4 ****** какой то плюнули в душу прям
Выглядит лучше чем новый дум пока. Это мы ждем