В новом дневнике разработчики Painkiller рассказали про переосмысление культового шутера

3D Realms и Anshar Studios выпустили новый видеодневник разработчиков Painkiller, переосмысления классической серии, которая выйдет 21 октября на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в Steam. Загляните за кулисы создания совершенно новой Painkiller и узнайте, как команда вдохновлялась истоками серии, создавая визуальные эффекты, уровни, оружие и многое другое для этого нового брутального опыта с кооперативным многопользовательским режимом/

Работая над Painkiller, команды 3D Realms и Anshar Studios поставили перед собой задачу создать динамичную, сложную и увлекательную игру, сохранив дух франшизы и одновременно развив её в новых направлениях. В результате получилась игра, основанная на динамичном передвижении и свободе в кооперативном режиме, позволяющая вам вместе проходить бои и побеждать орды врагов.

Оружие было ключевым элементом этой философии, и арсенал Painkiller включает в себя множество дизайнов, взятых непосредственно из истоков серии и дополненных современными элементами. Это включает в себя возможность настраивать улучшения оружия, позволяя создавать уникальные сборки, подходящие для различных стилей игры, и даже комбинировать их с экипировкой друзей в кооперативном режиме.