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Palworld 19.01.2024
Адвенчура, Мультиплеер, Выживание, Инди, Открытый мир, Песочница
8.3 385 оценок

Digital Foundry провели технический анализ Palworld на консолях Xbox

monk70
Новости

Digital Foundry провели серию технических тестов с Palworld и пришли к выводу, что игра находится в (очень) раннем доступе. Они также указали, какое разрешение и частота кадров у различных версий:

  • Xbox Series X— 2880 x 1620 при 40-50 FPS, но при взгляде на небо достигает 60 FPS
  • Xbox Series S — 1280 x 720 при 40–60 кадрах в секунду, самая стабильная версия, жертвующая качеством изображения.
  • Xbox One X — 1920 x 1080 с переменной частотой кадров, с падениями до 17 FPS и различными техническими проблемами
  • Xbox One S — 960 x 540 при 15-35 FPS, есть проблемы как при перемещении, так и при использовании меню.

Технические специалисты сообщили, что существует множество ошибок, возникших из-за раннего доступа Palworld. Например есть проблемы с коллизиями и анимацией. Персонажи застревают, летят по воздуху и улетают в космос без всякой реальной причины.

Настоящая проблема — стабильность, поскольку она подвержена сбоям. В Palworld после восьми часов тестирования на любой консоли Xbox произошел сбой без каких-либо сообщений об ошибках: игра просто закрылась. Очевидно, что среднестатистический игрок не играет в течение восьми часов подряд, поэтому на данный момент эта проблема не имеет большого значения.

Кроме того, Palworld не использует динамическое разрешение, поэтому в более динамичных сценах она более заметно теряет плавность и не имеет возможности уравновесить это временным снижением разрешения. Также нет возможности зафиксировать частоту кадров на уровне 30 кадров в секунду, что обеспечило бы большую стабильность. Digital Foundry также предполагает, что необходимо другое управление расстоянием загрузки, учитывая проблемы с появляющимися объектами и низкое качество теней и текстур.

-5
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
VIGITAL ART

О-оптимизация

1
warp 37

Выпустят патч с DLSS и генерацией кадров - вот и вся оптимизация. Покупайте GeForce 40 и играйте.

А, это же Xbox...

0
Omnia Smirnow

Просто не покупайте халтурные игры и карты GeForce 40, тогда и оптимизация появится.

0
erkins007

На ПК при этом все отлично оптимизировано.

0
jax baron

не скажу есть проблемы но минемальные

0
Руслан Меркулов 2 jax baron

Не знаю у меня все супер от 120 фпс

0
Папел

В игре есть DLSS, а остальное и так сойдет (с) любой разраб в 2к20м веке (кроме псины говарда, который даже не смог в DLSS)

-4