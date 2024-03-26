Инсайд: китайская Tencent работает над несколькими мобильными клонами Palworld

Необычный выживач Palworld, который объединял в себе огнестрельное оружие и механику "Покемонов", неожиданно стал крупнейшим релизом 2024 года. Проект от небольшой студии Pocketpair установил несколько рекордов по продажам в цифровых магазинах и привлек к себе больше 25 миллионов игроков. Такой ошеломительный успех просто не мог остаться незамеченным. Очевидно, что в будущем многие другие разработчики будут пытаться повторить этот успех, выпуская похожие проекты. По данным СМИ, этим уже активно занимается китайский игровой гигант Tencent.
Согласно источникам Bloomberg, две самые успешные творческие студии Tencent уже работают над мобильными клонами Palworld. Компания надеется перезагрузить свое игровое подразделение, которое последнее время не приносит ожидаемой прибыли. Проекты в стиле главного хита 2024 года должны способствовать этой стратегии, считают журналисты.
Как сообщается, в работе Tencent находится сразу несколько проектов, геймплей которых напоминает Palworld. За реализацию проектов отвечают студии Timi и Lightspeed. Студии работают автономно, но обе, похоже, остановились на этой новой формуле, чтобы найти еще одну Honor of Kings (одну из самых прибыльных мобильных игр), способную обеспечить следующую волну роста Tencent.
Хм чет долго китайцы думали о том как украсть идею.
Не украсть а экспроприировать, у них же формально "коммунизм"=)