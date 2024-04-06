Новый геймплейный трейлер Palworld демонстрирует бой против первого рейдового босса

Компания Pocket Pair выпустила геймплейный трейлер, демонстрирующий жаркую схватку с Беллануар, первым рейдовым боссом Palworld, появившимся в игре в последнем обновлении.
Беллануар - первый из серии высокоуровневых испытаний, которые появятся у игроков Palworld в ближайшие месяцы. Задача очевидна - победить босса за отведенное время в 10 минут.
Легче сказать, чем сделать. Как мы видим, игроку требуется несколько минут, чтобы очистить Беллануар от многочисленных HP, несмотря на помощь десятков поддерживающих Палов, базук и другого продвинутого оружия. Босс, в свою очередь, не остается беззащитным перед натиском, а контратакует лазерными лучами, торнадо тьмы и телепортируется врасплох с одной стороны арены на другую.
Помимо Беллануар, в крупном обновлении 0.2.0.6 для Palworld появилось несколько важных новых функций. Например, теперь можно использовать специальные пособия для быстрого получения очков опыта и находить на карте "Лекарства Риковери", чтобы легче восстанавливать очки жизни во время исследований.
Кроме того, были исправлены многочисленные ошибки, внесены изменения в строительство базы и другие динамические характеристики игры, а также добавлены новые специальные предметы, такие как очки способностей, позволяющие узнать статы палов, просто надев их.
2 фпс найс