Новый патч Palworld приносит улучшения и исправляет ошибки

Компания Pocketpair выпустила патч v.0.1.5.0 для PC-версии Palworld в Steam, который вскоре также станет доступен для версии в Windows Store и на Xbox Series X|S и One. Обновление принесло с собой ряд всесторонних улучшений и исправлений.
Среди нововведений — поддержка полной конфигурации клавиш для тех, кто играет с мышью и клавиатурой, а для создания предметов и построек теперь не нужно удерживать кнопку создания, достаточно простого нажатия (настраивается в опциях). Также были улучшены меры по борьбе с читерством и упрощено размещение лестниц и другой мебели на территории базы, а также взаимодействие при наличии нескольких строений рядом друг с другом.
Среди исправлений — проблемы, из-за которых Пал застревал в различных строениях на базе, на границах базы или на крышах, чрезмерное накопление данных в сохранениях, а также повышение эффективности Digtoise при добыче полезных ископаемых.
Вскоре после выхода патча Pocketpair сообщил, что ошибка, позволявшая захватывать боссов, также была исправлена, но совершенно непреднамеренно. В шутку команда извинилась перед игроками за "непреднамеренное исправление ошибки".
Таким образом, Pocketpair продолжает поддерживать Palworld после запуска в ожидании нового контента, анонсированного несколько недель назад, такого как PvP и рейды с боссами.
Вот тут прям поржал. =)
Хорошо, что я этих боссов заблаговременно приручил. Так, чисто для галочки в ящике лежат.
Борьба с читерами в кооп игре где можно играть только с друзьями это мощно. Не добавление нового контента, а читеры у них в приоретете
эх и как теперь жить без огромного жёлтого пала с брелком в виде тянки !?