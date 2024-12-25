Обновление Feybreak подняло онлайн Palworld до 163 тысяч человек

Недавнее обновление Feybreak оживило Palworld — в игру снова вернулись игроки. За последние сутки набралось больше 163 тысяч человек, играющих одновременно. Последний подобный скачок был ещё летом, когда для игры вышло обновление 0.3.1.
Правда, до рекордов начала года всё равно пока далеко. Когда Palworld только вышла в Steam, в неё одновременно играли 1-2 миллиона человек. Но и текущий всплеск активности неплохой.
Кстати, в следующем году обещают полноценное сотрудничество с создателями Terraria — может, тогда народу подтянется ещё больше.
это конечно классно но как там суд с нинтендо?
В самом начале ноября авторы Palworld раскрыли подробности судебного иска от Nintendo и The Pokémon Company — он касается трёх патентов.
По данным издания Eurogamer, патенты под номерами 7545191, 7493117 и 7528390 относятся к геймплейным механикам, связанным с ловлей и приручением виртуальных существ путём броска предмета в их сторону, а также возможностью ездить верхом на этих зверьках.
*в начале декабря они изменили способы поимки существ...