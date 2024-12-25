Обновление Feybreak подняло онлайн Palworld до 163 тысяч человек

Недавнее обновление Feybreak оживило Palworld — в игру снова вернулись игроки. За последние сутки набралось больше 163 тысяч человек, играющих одновременно. Последний подобный скачок был ещё летом, когда для игры вышло обновление 0.3.1.

Правда, до рекордов начала года всё равно пока далеко. Когда Palworld только вышла в Steam, в неё одновременно играли 1-2 миллиона человек. Но и текущий всплеск активности неплохой.

Кстати, в следующем году обещают полноценное сотрудничество с создателями Terraria — может, тогда народу подтянется ещё больше.