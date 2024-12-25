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Palworld 19.01.2024
Адвенчура, Мультиплеер, Выживание, Инди, Открытый мир, Песочница
8.4 1 310 оценок

Обновление Feybreak подняло онлайн Palworld до 163 тысяч человек

Lunersun
Новости

Недавнее обновление Feybreak оживило Palworld — в игру снова вернулись игроки. За последние сутки набралось больше 163 тысяч человек, играющих одновременно. Последний подобный скачок был ещё летом, когда для игры вышло обновление 0.3.1.

Состоялся релиз крупного обновления Feybreak для Palworld: новый остров, уникальное оружие и сотрудничество с Terraria

Правда, до рекордов начала года всё равно пока далеко. Когда Palworld только вышла в Steam, в неё одновременно играли 1-2 миллиона человек. Но и текущий всплеск активности неплохой.

Кстати, в следующем году обещают полноценное сотрудничество с создателями Terraria — может, тогда народу подтянется ещё больше.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Альбиберчери

это конечно классно но как там суд с нинтендо?

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Axel Denisenko
это конечно классно но как там суд с нинтендо?

В самом начале ноября авторы Palworld раскрыли подробности судебного иска от Nintendo и The Pokémon Company — он касается трёх патентов.

По данным издания Eurogamer, патенты под номерами 7545191, 7493117 и 7528390 относятся к геймплейным механикам, связанным с ловлей и приручением виртуальных существ путём броска предмета в их сторону, а также возможностью ездить верхом на этих зверьках.

*в начале декабря они изменили способы поимки существ...

Авторы Palworld изменили механику призыва существ на фоне судебных разбирательств с Nintendo
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