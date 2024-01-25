Palworld обогнала Fortnite по количеству ежедневных активных пользователей в США на Xbox Series X/S

Продав более восьми миллионов копий и заняв второе место по количеству одновременных игроков в истории Steam, Palworld продолжает набирать обороты. По словам аналитика и исполнительного директора Circana Мэта Пискателлы, 22 января игра о выживании превзошла Fortnite по количеству ежедневных активных пользователей на Xbox Series X/S в США.
Palworld вышла 19 января для Xbox One, Xbox Series X/S и PC, а также доступна в Game Pass. Вероятно, подписчики внесли свой вклад в это число игроков, что все равно впечатляет, поскольку Fortnite - игра бесплатная.
Что касается будущего, то Pocketpair сосредоточилась на устранении различных проблем и ошибок, а также на улучшении ИИ Палов и прокладывании путей на базе игроков. Кроме того, планируется добавить рейдовых боссов в качестве эндгейма, PvP, улучшения зданий и поддержку кросс-игры.
В очередной раз практически Ноунеймы нагибают крутых издателей с многомиллиардной капитализацией. Сейчас знак ААА по-моему уже гарантом, куска фекальных выделений стал.
Потому что ноунеймы - это те самые старые разрабы, которые раньше делали проекты ради идеи, а сейчас клепают проходной мусор тупо ради инвестиций.
А что в Fortnite от ААА-игр? Вложения на рекламу? Это такая же по качеству игра.
? Ааам как бы игру делали рандомы через ии
А вот это уже серьезная заявочка
Нинтендо уже начала локти кусать?