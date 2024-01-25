Продажи Palworld в раннем доступе перевалили за восемь миллионов копий

Покемоноподобный боевик Palworld продолжает обновлять собственные рекорды на ежедневной основе. Только вчера стало известно, продажи игры в раннем доступе превысили семь миллионов копий, а уже сегодня этот показатель составил восемь миллионов, о чем сообщил разработчик Pocket Pair. На все про все у Palworld ушло каких-то шесть дней — вы только вдумайтесь!
Кроме того, несколько часов назад был зафиксирован рекордный пик в 2 018 905 одновременных игроков в Steam, что на 154 484 игрока больше по сравнению с предыдущим рекордным показателем.
Palworld была выпущена для Xbox Series, Xbox One и PC (через Steam и Microsoft Store) 19 января. Игра также доступна по подписке Xbox Game Pass.
У меня конечно высшее неполное образование, но даже я вижу, что это каловая масса.
Вам, с вашим неполным высшим образованием, виднее, что кал, а что - нет, а 8кк человек, очевидно, не разбираются в играх