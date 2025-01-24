Palworld празднует Весенний фестиваль с тематическими скинами и улучшениями

В честь празднования китайского Нового года в Palworld появились тематические обновления. Разработчики из Pocketpair добавили пять новых скинов для персонажей Каттивы, Лайлэн, Чилле, Лайлэн Нокт и Чилле Игнис, которые игроки могут экипировать на своих палов.

Обновление внесло и другие изменения: теперь призванные Палы автоматически нацеливаются на ближайших врагов, а крупные Палы на базе больше не застревают в узких местах. Новая механика также позволяет Килламари, обладающему стихией Воды, поливать посевы, а Мамморест и его вариант Крист получили стихию Земли.

Кроме того, разработчики внесли изменения в баланс игры. Например, большой сундук с сокровищами на нефтяной вышке больше не дает чертеж необычной плазменной пушки, а для создания снаряжения требуется меньше пластелина. Экстракторы сырой нефти теперь работают быстрее.

Palworld доступна для Xbox One, Xbox Series X/S, PS5 и PC.