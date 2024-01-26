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Palworld 19.01.2024
Адвенчура, Мультиплеер, Выживание, Инди, Открытый мир, Песочница
8.2 324 оценки

Palworld стала самой популярной игрой в Xbox Game Pass

butcher69
Новости

Хитовая игра от Pocketpair не собирается останавливаться, ведь Palworld на данный момент является самой популярной игрой в сервисе Xbox Game Pass.

"Покемоны с огнестрелом" уже побили практически все рекорды по количеству одновременных игроков в Steam. С момента выхода игры в раннем доступе на прошлой неделе было продано более 8 миллионов копий игры.

Как заметил Том Уоррен из The Verge, игра Pocketpair также стала самой популярной на Xbox Game Pass, обойдя такие игры, как Minecraft, Assassin's Creed Valhalla, UFC4, Resident Evil 4, Starfield и другие известные игры. Это, безусловно, большой успех, и будет интересно посмотреть, как будет развиваться количество игроков и продажи игры.

Palworld уже доступна в раннем доступе в Steam и Xbox Game Pass.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
PaulX

Где-то в углу плачет Тодд Говард...

1
Кроллег
1
JIoMTuK
обойдя такие игры, как Resident Evil 4

наверно, 2й резидент имеется в виду?

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