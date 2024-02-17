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Palworld 19.01.2024
Адвенчура, Мультиплеер, Выживание, Инди, Открытый мир, Песочница
8.5 888 оценок

Разработчики Palworld начали банить читеров

Simple Jack
Новости

Студия Pocketpair рассказала, что планирует выпустить обновление, которое существенно усложнит жизнь читерам.

Многие игроки жаловались на огромное количество читеров в игре. Разработчики сообщили, что на данный момент борьба с читерами имеет наибольший приоритет среди всех задач.

Компания планирует выпустить свой специальный античит, который будет блокировать игроков за нечестную игру. Однако, разработчики также рассказали, что за читерство в оффлайн режиме никаких санкций не последует.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Unicorling

А там есть читеры, интересно, просто я всегда тока пир ту пир играл в неё

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