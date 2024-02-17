Разработчики Palworld начали банить читеров

Студия Pocketpair рассказала, что планирует выпустить обновление, которое существенно усложнит жизнь читерам.
Многие игроки жаловались на огромное количество читеров в игре. Разработчики сообщили, что на данный момент борьба с читерами имеет наибольший приоритет среди всех задач.
Компания планирует выпустить свой специальный античит, который будет блокировать игроков за нечестную игру. Однако, разработчики также рассказали, что за читерство в оффлайн режиме никаких санкций не последует.
А там есть читеры, интересно, просто я всегда тока пир ту пир играл в неё