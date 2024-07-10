Разработчики популярного выживача Palworld внезапно объявили о сотрудничестве с Sony

Песочница Palworld с открытым миром, элементами выживания и механикой спутников, напоминающих Покемонов, покорила сердца геймеров и стала одной из самых продаваемых игр в этом году. И это при том, что игра находится еще в рамках раннего доступа и в неё можно поиграть только на ПК и Xbox. Спустя почти полгода после релиза популярность игры несколько снизилась, однако она все еще остается на весьма высоком уровне. Компания Sony, видя безграничный потенциал Palworld, заключила выгодную сделку с разработчиками.
Примечательно, что соглашение между Sony и авторами Palworld никак не касается релиза проекта на консолях PS5. Как сообщается, студия Pocketpair при поддержке Aniplex и японского музыкального подразделения Sony Music Entertainment основала отдельную компанию — Palworld Entertainment, Inc. Она ставит перед собой цель "ускорить многогранное развитие оригинальной игры и обеспечить дальнейшее расширение IP".
Вполне возможно, что Sony будет оказывать авторам песочницы помощь в создании сопроводительных продуктов, таких как музыка, мерч и многое другое. Не исключено, что их сотрудничество зайдет дальше, и компания возьмет на себя обязательства по изданию игры. В любом случае теперь под крылом Sony находится один из главных релизов 2024 года.
Ждем PSN и очередные похороны, как с Helldivers 2
Раньше всей индустрией надеялись на Сони и Филю с коробкой, а теперь что те что те как Анти царь Мидас, превращают в кал все до чего достают) Как бы и тут так не вышло.
Ну щас уже у нее актив упал // Олег Тюнин