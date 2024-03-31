В следующем обновлении для Palworld будет расширена система строительства

Разработчики Pocketpair сообщили, что в следующем обновлении Palworld будет расширена система строительства - один из ключевых пунктов дорожной карты, о которой команда разработчиков объявила в связи с началом раннего доступа к игре.
Новость была опубликована в посте на сайте X, где, однако, не было сообщено никаких подробностей, в том числе о том, когда выйдет обновление и какие именно изменения будут внесены. Более подробная информация, вероятно, появится в ближайшие дни.
Помимо изменений, которые появятся в следующем обновлении, комьюнити-менеджер Баки сообщил в Discord, что игроки также могут ожидать гораздо более "значительного расширения" системы строительства Palword в следующем обновлении, которое будет выпущено позднее.
Я успел забыть про неё.
Не удивительно, ведь столько всего интересного выходит, и обновления в играх тоже не стоят на месте. Времени на все поиграть нету. По крайней мере, у меня)