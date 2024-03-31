на главную
об игре
Palworld 19.01.2024
Адвенчура, Мультиплеер, Выживание, Инди, Открытый мир, Песочница
8.4 1 071 оценка

В следующем обновлении для Palworld будет расширена система строительства

butcher69
Новости

Разработчики Pocketpair сообщили, что в следующем обновлении Palworld будет расширена система строительства - один из ключевых пунктов дорожной карты, о которой команда разработчиков объявила в связи с началом раннего доступа к игре.

Новость была опубликована в посте на сайте X, где, однако, не было сообщено никаких подробностей, в том числе о том, когда выйдет обновление и какие именно изменения будут внесены. Более подробная информация, вероятно, появится в ближайшие дни.

Помимо изменений, которые появятся в следующем обновлении, комьюнити-менеджер Баки сообщил в Discord, что игроки также могут ожидать гораздо более "значительного расширения" системы строительства Palword в следующем обновлении, которое будет выпущено позднее.

1
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
FroZZyChannel

Я успел забыть про неё.

-2
trevl312

Не удивительно, ведь столько всего интересного выходит, и обновления в играх тоже не стоят на месте. Времени на все поиграть нету. По крайней мере, у меня)

0