В Steam вышло обновление для Palworld исправляющее несколько проблем

Сегодня компания Pocketpair выпустила очередное обновление для своей суперпопулярной выживалки Palworld, исправляющее некоторые довольно серьезные проблемы, которые до сих пор досаждали игре.
Обновление под номером v0.1.4.0 доступно только для Steam, а аналогичное v0.1.1.3 для Xbox-версии будет выпущено, как только будет готово, о чем говорится на Discord-сервере игры.
Обновление включает в себя несколько важных исправлений, таких как сбой, который происходит, когда количество Палов, захваченных гильдией, достигает примерно 7 000. Тем не менее, исправление не имеет обратной силы, и сохраненные игры, которые уже прошли этот рубеж, по-прежнему будут страдать от этой проблемы. Pocketpair все еще работает над постоянным исправлением.
Palworld также отмечает, что продолжит разработку, уделяя первоочередное внимание устранению основных проблем и неполадок. С полным списком изменений и исправлений можно ознакомиться вот здесь.
Тем не менее, недавно мы узнали от Pocketpair, что у компании есть обширная дорожная карта функций и контента, которые будут добавлены по мере развития фазы раннего доступа. Однако нам придется подождать еще немного.
Только вчера мы узнали, что игра продалась в Steam в количестве 12 миллионов экземпляров и приобрела 7 миллионов игроков на Xbox и Windows PC, что в общей сложности составляет 19 миллионов игроков.
В настоящее время Palworld доступна для игры на ПК и Xbox, а также по программе Game Pass.
Наконец то палы перестанут раскидать материалы на базе и работать в доме на верстаке с первого этажа забираясь на второй )!