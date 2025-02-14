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Panelka 13.02.2025
Симулятор, Инди, Строительство
5.9 16 оценок

На ПК вышла Panelka - симулятор дизайна советских интерьеров

Simple Jack

Игрокам предстоит обустроить квартиру в старом панельном доме или любимый гараж с не менее любимым «Уазиком». На выбор привычные планировки 80-х и 90-х, широкий выбор ковров, линолеума, обоев в цветочек и мебели эпохи СССР.

Уют и ностальгия обеспечены. А чтобы делиться своими шедеврами интерьерного дизайна, в игре есть удобный фоторежим.

Пока Panelka доступна только в Steam и до 27 февраля продается со скидкой за 211 рублей.

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16
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
BewitchingBaron

гараж для 80х то богатый - и с кантователем двигателя и размеры хорошие

2
sergeu78

на холодильнике и над плитой что-то не из той эпохи

2
PaNaToMaN

Не,ну за кота лукас

1
Max Rolens

Пришло время вспомнить, как у бабушки весел коврик на стенке :D

0
AlexFoRestor

Так он до сих пор висит там

3
Max Rolens AlexFoRestor

Увы, но уже нет, как бабушка, так и ее дом уже история

2
Unicorling

Panelka, o vi iz anglii

0
u3uuuu

Сам 92-го года рождения, и чёт так кринжую с советского дизайна, и интерьера, депрессией от него так и веет, спасибо не надо, в детстве само лично насмотрелся на это всё xD

-2
Gridon

разработчики, видимо, в реальной панельке на диване просидели всю жизнь, вот и фантазии хватило. лучше пива купить на эти деньги, больше пользы будет. steam завален подобным хламом, а эти гении думают, что изобрели велосипед.

-3