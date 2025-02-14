На ПК вышла Panelka - симулятор дизайна советских интерьеров

Игрокам предстоит обустроить квартиру в старом панельном доме или любимый гараж с не менее любимым «Уазиком». На выбор привычные планировки 80-х и 90-х, широкий выбор ковров, линолеума, обоев в цветочек и мебели эпохи СССР.

Уют и ностальгия обеспечены. А чтобы делиться своими шедеврами интерьерного дизайна, в игре есть удобный фоторежим.

Пока Panelka доступна только в Steam и до 27 февраля продается со скидкой за 211 рублей.