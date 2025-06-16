Успей забрать! В Steam можно забрать двухмерную метроидванию Paradox Soul

Steam снова радует раздачей, но времени на раздумья нет: бесплатную игру можно забрать только до 17 июня. Речь идёт о Paradox Soul — 2D-шутере с элементами метроидвании от малоизвестной студии Ritual Games. Игра может быть далека от статуса «хита», но у неё есть несколько плюсов: во-первых, она абсолютно бесплатна, а во-вторых — официально верифицирована для Steam Deck, что гарантирует стабильную работу на портативной консоли от Valve.

По сюжету Paradox Soul игрокам предстоит взять на себя роль доктора Алли Роуз — учёного, оказавшегося в таинственном исследовательском центре. Вас ждут мрачная атмосфера, исследование коридоров, перестрелки и укрытия в духе классических представителей жанра. Управление простое, визуальный стиль — пиксельный ретро, а сессии прохождения короткие, что делает игру подходящей для тех, кто хочет скоротать вечерок без лишней сложности.

Однако стоит отметить, что отзывы в Steam довольно сдержанные. На момент публикации рейтинг игры «смешанный», и только 46% пользователей оценили её положительно. Учитывая, что бесплатные игры обычно получают завышенные оценки, такой результат не слишком обнадёживает. Многие из рецензентов провели в игре всего пару часов или меньше.

Тем не менее, если вы охотитесь за халявой, Paradox Soul — неплохой способ пополнить библиотеку. Забрать игру можно до конца дня 17 июня — после этого она снова станет платной.