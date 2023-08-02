MOBA Paragon: The Overprime выйдет на PS5 ©

Netmarble объявила о версии MOBA Paragon: The Overprime на PS5. Все начнется с периода закрытого бета-тестирования с 13 по 25 сентября — игроки смогут зарегистрироваться для участия в закрытом бета-тестировании до 11 сентября.

Paragon: The Overprime включает 36 игровых героев на момент ЗБТ, включая новейшего героя Риктора. Для игры будут доступны две карты — Agnis of Light и Red Moon. Команда разработчиков сосредоточена на увеличении количества функций специально для игроков PS5, в том числе: помощь при прицеливании, адаптивные триггеры, тактильная обратная связь и многое другое, включая возможности динамиков беспроводного контроллера DualSense и 3D-аудио. Игроки даже смогут запускать игры прямо с карточек действий, используя все преимущества набора функций PS5.

В конечном итоге игра будет полностью кроссплатформенной с версией для ПК после официального запуска, гарантируя, что всегда будут игроки, с которыми можно свататься, и что пользователи смогут участвовать в матчах со своими друзьями, независимо от того, на какой платформе они находятся.

Игроки, желающие заранее принять участие в закрытом бета-тестировании, могут сделать это на веб-сайте Paragon — обратите внимание, что в настоящее время для участия в тестировании могут зарегистрироваться только североамериканские IP-адреса. Чтобы присоединиться к закрытому бета-тестированию, пользователям потребуется учетная запись Sony в США или Канаде.