Несколько часов геймплея Paragon: The Overprime с закрытой беты на консолях

Закрытая в 2018 году MOBA-игра Paragon от Epic Games переродилась в Paragon: The Overprime, разработкой которой занимается корейская студия Netmarble. Авторы игры успешно запустили её в рамках раннего доступа на платформах Steam и Epic Games Store, а теперь на очереди консоли. Уже несколько недель проводится активное закрытое бета-тестирование версии для PlayStation 5, с геймплеем которой вы можете ознакомиться ниже.
Судя по реакции игроков, разработчикам удалось грамотно реализовать консольную версию MOBA-игры. Пользователи хвалят графику и отличную производительность Paragon: The Overprime, а также хорошо отзываются об управлении, называя его "удобным для геймпадов".
С технической точки зрения Paragon: The Overprime не имеет серьезных отличий от ПК версии, поэтому в будущем разработчики могут добавить кроссплей между PlayStation 5, Steam и Epic Games Store. Пока же студия Netmarble занимается полировкой проекта в рамках раннего доступа и готовит выпуск игры на PS5.
она снова на дне пиковый онлайн за 24 в стим в +-700 чебуреков. пускай на Switch портируют.
но больше всего новые IARC Ratings Definitions для России прикололи "16+ Секс.Насилие..." ты такой ставишь игру а е*ля только в очереди ожидания
Вообще игра прикольная. Но банально проблематика в том что люди не могут разорваться между кучи проектов и всегда выбирают то что более популярно. Так то у титанфола 2 когда то онлайн был 500 человек. Это же не значит что игра плохая.
но сейчас попеременно 20к в титане. но вот эта ига снова на дне и новое название не помогло
А что ж так лагает то тогда на видео? Соснолота просто привыкла к 24 фпс...