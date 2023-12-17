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Paragon: The Overprime 06.12.2022
Экшен, Мультиплеер, MOBA, Условно-бесплатная, От третьего лица
5.8 39 оценок

В Paragon: The Overprime проходит закрытое бета-тестирование на PlayStation 5 до 8 января

monk70
Новости

Разработчик и издатель Netmarble объявил о начале второго закрытого бета-тестирования (ЗБТ) для Paragon: The Overprime на PlayStation 5. ЗБТ продлится до 8 января в США, Европе и России. Заинтересованные игроки могут зарегистрироваться для получения доступа к бета-версии на веб-сайте.

В этом новом ЗБТ добавлены три новых героя из версии для ПК: Моригеш, Инь и МАРТИ. Кроме того, основываясь на отзывах игроков, в ЗБТ было внесено несколько изменений, включая альтернативную раскладку крестовины, обеспечивающую более гибкий метод управления, функцию автоматической покупки внутриигровых предметов, а также различные улучшения пользовательского интерфейса и камеры, используя контроллер.

Присоединившись к закрытому бета-тестированию, игроки получат в награду специальный зимний скин Грукса «Красный Нос», который будет перенесен в игру, специальные эмоции, а также 100 Кима. В течение второй недели ЗБТ участникам будут вручены пять скинов зимы 2022 года. Дополнительные награды запланированы и к празднованию Нового года.

В честь годовщины выхода игры в раннем доступе каждый игрок, включая игроков на ПК, получит специальный зимний скин Грукса «Красный Нос». Чтобы отпраздновать окончание сезона, «Агнис Света» будет оформлен в зимнем стиле, а также добавлено пять праздничных обликов.

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