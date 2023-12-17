В Paragon: The Overprime проходит закрытое бета-тестирование на PlayStation 5 до 8 января

Условно-бесплатный экшен, в котором игроку предлагается выбрать себе одного из героев с уникальными способностями, чтобы затем отправиться на арену Прайма, где разворачиваются жестокие сражения.

Улучшайте способности своего героя, взаимодействуйте с товарищами по полю боя, ищите собственный стиль игры и постоянно совершенствуйте мастерство.

Вам необходимо делать всё необходимое, чтобы привести свою команду к победе.