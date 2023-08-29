10 минут геймплея хоррора от первого лица Paranoid ©

Студия Madmind Studio, известная в основном по таким откровенным играм как Agony и SUCCUBUS, только что выпустила 10-минутное геймплейное видео своего нового ужастика Paranoid.

Игра расскажет историю 31-летнего Патрика Калмана, который потерял всю свою семью при загадочных обстоятельствах - его родители умерли жестокой смертью, а сестра внезапно исчезла по неизвестным причинам.

Травма от потери близких разрушила психику Патрика и превратила его собственную квартиру в тюрьму для него. Единственным выжившим членом семьи Патрика осталась его сестра, которая исчезла более 10 лет назад.

Однажды Патрик получает телефонный звонок, и голос в трубке, похоже, принадлежит его сестре. Этот голос объявляет о ее возвращении - спустя несколько лет после ее исчезновения.

Весь этот случай заставляет Патрика разрушить свою прежнюю жизнь изоляции, открывая себя для кошмарных переживаний на грани безумия.

Игра должна выйти в октябре этого года на ПК, PS5 и XSeries.