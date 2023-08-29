10 минут геймплея хоррора от первого лица Paranoid

Студия Madmind Studio, известная в основном по таким откровенным играм как Agony и SUCCUBUS, только что выпустила 10-минутное геймплейное видео своего нового ужастика Paranoid.
Игра расскажет историю 31-летнего Патрика Калмана, который потерял всю свою семью при загадочных обстоятельствах - его родители умерли жестокой смертью, а сестра внезапно исчезла по неизвестным причинам.
Травма от потери близких разрушила психику Патрика и превратила его собственную квартиру в тюрьму для него. Единственным выжившим членом семьи Патрика осталась его сестра, которая исчезла более 10 лет назад.
Однажды Патрик получает телефонный звонок, и голос в трубке, похоже, принадлежит его сестре. Этот голос объявляет о ее возвращении - спустя несколько лет после ее исчезновения.
Весь этот случай заставляет Патрика разрушить свою прежнюю жизнь изоляции, открывая себя для кошмарных переживаний на грани безумия.
Игра должна выйти в октябре этого года на ПК, PS5 и XSeries.
нормальная тема
Анимации драк прошлого века. Ретро получается, ха-хааа!
Это шедевр!Люблю такие..ЖДЕМ