Новый дневник разработчиков симулятора парка развлечений Park Beyond посвятили музыке ©

В июне выходит симулятор парка развлечений Park Beyond, и в преддверии его скорого выхода Bandai Namco выпустила очередной дневник разработчиков, в котором рассказывается о творческом процессе, лежащем в основе игры. На этот раз речь идет о музыке, и композитор и музыкальный продюсер Park Beyond подробно рассказывают о том, как они создавали музыку и что она значит для игры.

Мы уже многое узнали о Park Beyond, включая то, как будет работать геймплей и как ваш подлый соперник будет пытаться подорвать ваши усилия, но теперь настало время музыки. В новом дневнике разработчиков композитор Оливье Деривьер и музыкальный продюсер Реймер "Кеттел" Айсинг рассказывают о том, как они создавали причудливую, милую партитуру игры, и почему в процессе работы над Park Beyond у Деривьера изменились его представления.

Сначала Деривьер рассказывает о том, что получение технического задания для Park Beyond было "тревожным", поскольку он привык работать над играми с повествовательным характером. Однако, по словам Деривьера, быстро стало ясно, что разработчик Park Beyond компания Limbic хотела, чтобы у игры была "своя индивидуальность", которая была бы "больше, чем просто [игра] про управление".

Деривьер говорит, что музыка должна достичь той же цели, что и сама игра Park Beyond, а именно заставить игрока поверить в то, что невозможные, не поддающиеся физике творения их парка действительно могут работать. Он говорит, что композиции начинаются с детских игрушечных инструментов, чтобы вызвать ощущение детского чуда, а затем становятся все более электронными по мере их развития.

Сама игра выйдет 15 июня на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.