Ведьма выходит в город

Привет нашим любопытным колдунам!

Сегодня расскажем, чем же занималась наша ведьмочка в последнее время — спойлер: дел много, а котёл уже кипит от идей! Мы всё тщательно задокументировали для вас, поэтому смотрите

Глобальная карта

Мы начали разработку глобальной карты — это станет настоящим «центром» игры, ведь на ней ты сможешь:

покупать ингредиенты и костюмы

открывать новые рецепты

находить подработки, если захочешь заработать копеечку для своих хотелок

Пока она выглядит просто, но скоро обрастёт деталями и станет куда атмосфернее. Готовься исследовать каждый уголок!

Чат с персонажами

Идёт работа над системой чата. Теперь можно будет не только переписываться, но и отправлять фотографии!

Мы уже связали чат с основной диалоговой системой, так что в будущем тебя ждёт ещё больше живых и интересных взаимодействий с персонажами.

Новые костюмы

А теперь к самому сладкому — к нарядам!

В игру добавлены сразу четыре новых костюма:

костюм медсестры

костюм кошкодевочки

японский школьный купальник

бикини из тентаклей

Хочешь примерить их все? Уверены, ты найдёшь образ по вкусу.

Магазины

Хммм, а где же достать все эти костюмы? Конечно, в городском магазинчике, который знают все модницы. Только он пока закрыт, поэтому есть время подумать над новым образом 🧚🏻 Мы уже начали отрисовку магазина одежды, так что ждать недолго. Здесь ты сможешь не только примерять костюмы, но и покупать их. Магия моды — в твоих руках!

Новый арт

А ещё мы приготовили свежий арт для страницы в Steam — надеемся, он заставит ваши сердца биться чуть быстрее, а ручки вспотеть

👉 Вы можете попробовать демо-версию игры прямо сейчас!

И не забудьте добавить «Ведьму на подработке» в список желаемого 💞 Это помогает нам двигаться вперёд, добавлять эти и другие важные изменения по ходу разработки и показывает, что вы ждёте релиза! ✨