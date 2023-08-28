Почти 30 минут игрового процесса милого и забавного файтинга Party Animals

Уже в следующем месяце молодая команда разработчиков из студии Recreate Games выпустит свой забавный файтинг Party Animals с милыми зверюшками. Проект должен стать идеальным продолжением Gang Beasts, но со своими особенностями игрового процесса. Ниже можно увидеть почти 30 минут геймплея проекта, где авторы файтинга раскрывают его ключевые особенности.
Ролик был записан в рамках выставки Gamescom 2023, куда разработчики привезли предрелизную версию Party Animals. Файтинг обещает порадовать игроков продвинутой физической моделью, которая может подарить множество забавных ситуаций. Recreate Games старались сделать геймплей увлекательным и многообразным в любом из доступных режимов.
Party Animals доберется до ПК и консолей Xbox уже 20 сентября. До этого момента авторы будут весь сентябрь проводить техническое тестирование, в котором может принять участие любой желающий через Steam.
Ну тут минимум нужно ставить ESRB 54+
Столько жэсти на экране.
19 выходит МК 1...20 ого выходит PA ..
Выбор очевиден)))
Согласен. Играя медведем порвать ж.пу белке - это давняя мечта любого здравого человека.
Анималити))
в балдуре сапогом можно.
Выглядит забавно. Для вечеринки вообще топчик.
Сколько Фил Спенсер заплатил за это?
Мужик со стрима: "Что, млять, я здесь делаю?"