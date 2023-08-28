Почти 30 минут игрового процесса милого и забавного файтинга Party Animals

Забавная игра, в которой вы должны сражаться с друзьями или против них, используя разных милых зверюшек в качестве бойцов. Вы можете выбрать себе персонажа из десятков разных животных, таких как щенок, котёнок, зайчик, уточка и другие. Каждый персонаж имеет свои особенности, сильные и слабые стороны, а также уникальные способности.

В игре есть большое количество арен: вы можете оказаться на ледяном крыле самолёта, в чёрной дыре, на баскетбольной площадке или в другом необычном месте. Вы должны быть готовы к любым сюрпризам и опасностям, которые ждут вас на этих аренах.