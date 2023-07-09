Обновление для MMORPG Past Fate - Оптимизация, больше сундуков и улучшение общей атмосферы игры ©

Новая версия альфа-билда MMORPG Past Fate с фокусом на оптимизацию и исправление основных ошибок уже доступна. В свежем обновлении под номером 0.4.4 разработчики посвятили особое внимание улучшению производительности игры и устранению проблем, которые мешали некоторым игрокам наслаждаться игровым процессом.

Одним из главных изменений является полная переработка системы сундуков и их появления в мире игры, поэтому теперь искатели приключений смогут найти их значительно больше. Сундуки будут возрождаться каждые 45-60 минут и содержать случайные предметы и опыт. Также важно подметить, что некоторое содержимое имеет более редкое качество, что придает им особую ценность.

Кроме того, обновление внесло более глубокую атмосферу мира Past Fate: NPC начали вести разговоры между собой, а некоторые враги получили уникальные звуки, проявляющиеся при сражении. Такие изменения позволят еще глубже погрузиться в игру и создадут более реалистичный и разнообразный опыт.

Патч 0.4.4 также включает в себя другие улучшения и исправления, включая переработанный пользовательский интерфейс, изменения в системе торговли и крафта, а также устранение различных ошибок.