Grinding Gear Games представила Некрополь - следующую лигу для Path of Exile

Разработчики из Grinding Gear Games рассказали о следующем расширении Path of Exile под названием Некрополь, запуск которого запланирован на 29 марта. Игроки столкнутся с Гробовщиком Аримором, человеком, собирающим разбросанные духи Вечной Империи для загадочной цели. Эти духи начали преследовать монстров Рэкласта, обрушивая на мир свою древнюю ярость и печаль.
Гробовщик призывает игроков избавить Рэкласт от этой угрозы и предоставляет им Фонарь Аримора, семейную реликвию, которая может освещать гневных духов, преследующих монстров по всему Рэкласту.
Фонарь можно использовать при входе в любую новую область. Глядя сквозь него, вы можете увидеть духов, обитающих в этой области. Фонарь также позволяет вам манипулировать ими, позволяя вам настроить, на каких монстров влияют какие моды. Глядя через Фонарь, вы также можете увидеть дополнительную информацию о стаях монстров в этом районе. Роа здесь считаются обычными, тогда как Водные Элементали более редки. Если вы хотите, чтобы все было проще, вы можете поставить более сложных Духов на Элементалей, с которыми вы будете встречаться реже. Разработчики заявили, что постарались сделать так, чтобы, взаимодействуя с Фонарем, игроки могли разумно управлять сложностью в лиге Некрополь.
Обновление Path of Exile 3.24 также содержит ряд улучшений эндгейма игры. Ключевые камни, которые раньше давали доступ к боссам Убер-Пиннакл из Дерева Атласа, были заменены новым набором фрагментов. Их можно найти на пяти новых картах 17-го уровня, которые не только дадут вам доступ к контенту Убер-Пиннакл, но и по-новому проверят ваших персонажей. В них есть новый набор боссов, сверхмонстров и новый уровень модификаторов, которые можно использовать на картах.
Более того, патч 3.24 позволяет игрокам Path of Exile иметь несколько копий Дерева Атласа, которые можно менять между картами на досуге. Они могут разблокировать до двух дополнительных деревьев (всего три), проходя эндгейм и завершая основной контент.