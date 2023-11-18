Расширение Affliction для Path of Exile выйдет 8 декабря на ПК

Grinding Gear Games раскрыла название следующего расширения и Challenge League для Path of Exile — Affliction. Оно выйдет 8 декабря в 22:00 МСК для ПК и 13 декабря для Xbox и PlayStation.

Трансляция раскрытия состоится 30 ноября в 23:30 МСК и будет посвящена демонстрации нового контента. По традиции соучредитель и управляющий директор студии Крис Уилсон примет участие в прямой трансляции вопросов и ответов с ZiggyD. К нему присоединились программист и соучредитель Джонатан Роджерс и Марк Робертс, директор Path of Exile 2.

Тизер мало что передает, но игроков, скорее всего, ждут новые награды, уникальные предметы, изменения баланса, новая механика лиги и финальная игра, а также дальнейшие дополнения к Атласу. Возможно, мы увидим, как механика предыдущей лиги будет добавлена и в Стандартную лигу.