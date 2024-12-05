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Path of Exile Mobile TBA
Экшен, Ролевая, Условно-бесплатная, Вид сверху, Фэнтези
5.9 22 оценки

Grinding Gear Games приостановила разработку Path of Exile: Mobile

butcher69
Новости

Grinding Gear Games временно заморозила разработку мобильной версии Path of Exile. Глава разработки Джонатан Роджерс поделился этой новостью в интервью с блогером Zizaran на YouTube. Причина паузы — необходимость сосредоточить ресурсы на доработке Path of Exile 2, включая интерфейс для консолей текущего поколения.

«Чтобы обеспечить гладкий старт для Path of Exile 2, мы приняли решение временно приостановить работу над мобильной версией», — заявил Роджерс. Однако это не означает отказ от проекта: разработка возобновится после выхода сиквела из раннего доступа.

Ранний доступ Path of Exile 2 стартует 6 декабря 2024 года и продлится от шести месяцев до года. Мобильным геймерам придется подождать, пока студия завершит работу над основными проектами.

5
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
SensibleKnight

Вот и правильно, не стоит распыляться. Лучше сначала закончить вторую часть и сделать её качественно, а затем уже приниматься за мобильную версию.

3
Кей Овальд

И правильно. Всё это от лукавого.

0
The Great Troll

да ёпт! а я ждал... даже телефон новый для этого купил!

0
Русик_96

в мусор этот кал

-4