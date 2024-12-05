Grinding Gear Games приостановила разработку Path of Exile: Mobile

Grinding Gear Games временно заморозила разработку мобильной версии Path of Exile. Глава разработки Джонатан Роджерс поделился этой новостью в интервью с блогером Zizaran на YouTube. Причина паузы — необходимость сосредоточить ресурсы на доработке Path of Exile 2, включая интерфейс для консолей текущего поколения.

«Чтобы обеспечить гладкий старт для Path of Exile 2, мы приняли решение временно приостановить работу над мобильной версией», — заявил Роджерс. Однако это не означает отказ от проекта: разработка возобновится после выхода сиквела из раннего доступа.

Ранний доступ Path of Exile 2 стартует 6 декабря 2024 года и продлится от шести месяцев до года. Мобильным геймерам придется подождать, пока студия завершит работу над основными проектами.