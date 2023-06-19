Геймплейный трейлер Pathfinder: Abomination Vaults ©

В мае Paizo Inc. и BKOM Studios анонсировали Pathfinder: Abomination Vaults. Эта ролевая игра является адаптацией одноименной фэнтезийной TTRPG. В ней отряд искателей приключений отправляется в огромное подземелье, полное монстров, чтобы остановить мстительного духа. Игра является первым крупным проектом в рамках официального партнерства BKOM с издательством настольных игр. Теперь фанаты и потенциальные игроки смогут лучше понять, чего ожидать, благодаря геймплейному трейлеру.

В двухминутном трейлере креативный директор Уайатт Грей рассказывает о различных особенностях геймплея, демонстрируя ранние кадры Pathfinder: Abomination Vaults. Трейлер подтверждает наличие четырех играбельных героев: волшебника Эзрена, варвара Амири, рейнджера Харска и клерика Киры.

Грей также подтверждает, какие функции будут, а какие нет. Во-первых, в игре будет как сетевой, так и автономный кооператив, а также возможность настраивать своего персонажа с помощью снаряжения и подвигов. Геймплейный трейлер также вкратце продемонстрировал уникальное торговое преимущество игры - кооперативные атаки. Определенные атаки или способности персонажей могут сочетаться друг с другом или с окружающей средой, что приводит к более мощным эффектам. В качестве примера показано, как Амири выполняет вращательную атаку через огненную стену, созданную Эзреном.



Наконец, Грей подтвердил, что Pathfinder: Abomination Vaults не будет содержать микротранзакций.



На текущий момент кампания на Kickstarter еще не была полностью профинансирована. В настоящее время она составляет $296 861, что лишь немного меньше цели в $309 996. Кампания завершится 29 июня.