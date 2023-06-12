BKOM Studios анонсировала Pathfinder: Gallowspire Survivors ©

На PC Gaming Show представили геймплейный трейлер Pathfinder: Gallowspire Survivors — фэнтезийный roguelite-экшен по мотивам популярной настольной игры. Вы будете зачищать процедурно сгенерированные локации в четырёх биомах с уникальными врагами. Доступны пять уровней сложности. На выбор есть три персонажа — боец, волшебник и разбойник, так же в помощь можно взять компаньона. Им нужно уничтожать монстров, улучшать арсенал и побеждать боссов, чтобы одолеть короля нежити в башне тьмы.

В Стиме доступна страница игры, релиз ожидается в 2023 году. Поддержка русского языка на данный момент отсутствует.