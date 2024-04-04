Состоялся релиз полной версии Pathfinder: Gallowspire Survivors

Фэнтезийная игра-экшен с элементами «рогалика» и «пулевого ада». Вы выбираете одного из трёх героев — бойца, разбойника или волшебника — и отправляетесь в опасное приключение вместе со своим спутником. Ваша цель — проникнуть в Галлоуспайр, легендарную башню тьмы, где запечатан древний король нежити Тар-Бафон, и попытаться остановить его воскрешение.

Вы будете сражаться с толпами монстров, используя разнообразное оружие и заклинания. Вы также сможете улучшать свой арсенал, открывая новые технологии и способности. Каждый бой будет проверять вашу ловкость и реакцию, так как вы будете уворачиваться от сотен пуль, летящих в вашу сторону.

В игре представлены четыре биома с процедурно генерируемыми локациями и уникальными врагами. В каждом биоме вас ждёт смертельный босс, который потребует от вас особой тактики и стратегии.