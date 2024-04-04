Состоялся релиз полной версии Pathfinder: Gallowspire Survivors

Сегодня в сотрудничестве с Paizo в Steam вышла Pathfinder: Gallowspire Survivors от BKOM Studios. Pathfinder: Gallowspire Survivors отмечает официальный запуск версии 1.0 множеством востребованных сообществом функций, а также улучшениями пользовательского интерфейса, общей балансировкой игрового процесса и совместимостью с Steam Deck. Теперь игроки могут вместе с другом отправиться в глубины Гэллоспайра как в локальном кооперативе, так и в удаленной игре Steam. С добавлением специальных глав, более быстрым развитием персонажа, гиперрежимом и новыми коллекционными картами Pathfinder с официальными иллюстрациями, которые обеспечивают постоянные улучшения, каждая попытка запечатать опального императора-лича приносит большую награду.
В глубинах Висельного Шпиля покоится опальный мифический лич Тар-Бафон, один из самых древних и могущественных злодеев Следопыта. Находясь запечатанным под своим древним троном власти, он ловко готовил свое грандиозное возвращение. Когда магия, удерживающая его, начинает ослабевать, три бесстрашных героя окажутся на высоте, и им будет поручено отправиться в глубины Висельного Шпиля, чтобы победить Тар-Бафона и восстановить обереги, которые его запечатывают.
Вступите в роль одного из трех смелых героев и сразитесь с ужасами Гэллоспайра. Боец, Волшебник или Разбойник обладают своими сильными сторонами и талантами, которые помогут им в борьбе против Тар-Бафона. Выберите союзника, который будет сражаться вместе с вами, уничтожая орды нежити Тар-Бафона, собирая и улучшая свой арсенал заклинаний и оружия, а также уничтожая бездушных боссов Гэллоспайра. На вашем пути будет много неудач, но с помощью древнего медальона герои смогут избежать смерти и стать сильнее с каждой попыткой.
тьфу.. а я то подумал настоящий Pathfinder(
нефритовой пещеры...