Вышел второй дневник разработчиков Pathologic 3

Студия Ice-Pick Lodge выпустила второй дневник разработчиков Pathologic 3, посвящённый новой механике диагностики болезней. В отличие от Гаруспика из Pathologic 2, который буквально погружался руками в тела пациентов, Бакалавр подходит к борьбе с Песчанкой иначе — как настоящий учёный и детектив.

Разработчики подчёркивают, что игровой процесс Бакалавра Данковского принципиально отличается от предыдущих частей серии. Теперь игроку предстоит не просто лечить людей, а разгадывать загадки болезни: выяснять, почему некоторые пациенты выживают дольше положенного срока, ставить диагнозы по косвенным признакам и даже учитывать ложь больных.

Диагностика становится полноценной механикой: нужно наблюдать за симптомами, разговаривать с пациентами, собирать улики вне госпиталя. Можно воспользоваться микроскопом и лабораторией, но реагенты — редкий и ценный ресурс, и если потратить их впустую, следующим больным может уже не повезти.

Разработчики также намекают на социальные последствия лечения. Даже если игрок найдёт способ сдерживать эпидемию, жители города могут не поверить в его методы, начать бунтовать или отказываться от лечения. А может, чума действительно связана не только с наукой, но и с легендами степи?

Pathologic 3 продолжает традиции серии, предлагая сложные моральные дилеммы, уникальные механики и атмосферу выживания в заражённом городе. Больше подробностей разработчики обещают рассказать в следующих дневниках.