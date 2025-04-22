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Pax Augusta 18.04.2025
Стратегия, Инди, Строительство
5.8 4 оценки

Разработчик градостроителя о Риме "Pax Augusta" анонсировал планы на развитие игры

Solstice Solstice

Pax Augusta показала хороший результат: после выхода игра была хорошо принята игроками, получив положительные отзывы в Steam, а пиковый онлайн превысил 900 игроков, что является хорошим показателем для такого узкого жанра, переполненного конкурентами.

Игра разрабатывается в одиночку и разработчик пока не спешит почивать на лаврах и забрасывать проект. В ближайшее время игру ожидают наиболее важные изменения:

  • фикс багов и небольшие улучшения;
  • улучшение производительности и времени загрузок;
  • уменьшение доступности и входного порога для новых игроков без потери глубины игры.

После реализации этих изменений разработчик планирует начать добавлять в игру новый контент.

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