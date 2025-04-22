Разработчик градостроителя о Риме "Pax Augusta" анонсировал планы на развитие игры

Pax Augusta показала хороший результат: после выхода игра была хорошо принята игроками, получив положительные отзывы в Steam, а пиковый онлайн превысил 900 игроков, что является хорошим показателем для такого узкого жанра, переполненного конкурентами.

Игра разрабатывается в одиночку и разработчик пока не спешит почивать на лаврах и забрасывать проект. В ближайшее время игру ожидают наиболее важные изменения:

фикс багов и небольшие улучшения;

улучшение производительности и времени загрузок;

уменьшение доступности и входного порога для новых игроков без потери глубины игры.

После реализации этих изменений разработчик планирует начать добавлять в игру новый контент.