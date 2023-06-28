Для покупки стало доступно дополнение Crude Awakening Heist для шутера PAYDAY 2 ©

Пришло время финального дополнения под названием Crude Awakening Heist шутера PAYDAY 2. Нет, это не последнее DLC в рамках самой игры, а лишь финальная часть кампании Texas Heat. Уже по традиции свежее дополнение содержит новое ограбление, новые косметические предметы и многое другое.

Вот что говорят сами разработчики о новой миссии:

Мы нанесли удар по ее друзьям, ее объектам и офисам, теперь пришло время перевернуть SERA через край. Нефтяная вышка SERA — последняя надежда Элис Рейни, так что мы собираемся обескровить ее, а затем взорвать все к черту.

В честь выхода Crude Awakening Heist создатели PAYDAY 2 обнародовали и тематический трейлер. В нем мы можем увидеть динамические перестрелки и множество деталей самого ограбления, в которое предстоит окунуться игрокам.