Payday 3 21.09.2023
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Новый выпуск дневников разработчиков Payday 3 посвятили важности консольных игроков

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ltdx
Новости

В дебютном выпуске дневников разработчиков Payday 3 речь шла про механику и сюжет, а в подоспевшем втором выпуске обсудили целевые платформы. Ну а точнее, важность охвата как можно большего числа платформ, чтобы у как можно большего числа игроков появилась возможность вместе участвовать в дерзких налетах.

Авторы сожалеют о том, что в прошлом им пришлось обделить вниманием PlayStation 4 и Xbox One, чтобы сосредоточиться на современных технологиях, которые предлагали компьютеры. Теперь они упорно трудятся над сервисом Nebula, который объединит игры Starbreeze и обеспечит поддержку кросс-прогрессии.

Релиз Payday 3 состоится 21 сентября.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Папел

Ну т.е как раньше угнетали черных и геев. Теперь добрались до других меньшинств. Консольщики. Правильно.

1
User1105

опять как разрабы колды будут делать, потакать консольщикам, а квм пусть идут назуй

0
zjkjt
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