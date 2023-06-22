Новый выпуск дневников разработчиков Payday 3 посвятили важности консольных игроков ©

В дебютном выпуске дневников разработчиков Payday 3 речь шла про механику и сюжет, а в подоспевшем втором выпуске обсудили целевые платформы. Ну а точнее, важность охвата как можно большего числа платформ, чтобы у как можно большего числа игроков появилась возможность вместе участвовать в дерзких налетах.

Авторы сожалеют о том, что в прошлом им пришлось обделить вниманием PlayStation 4 и Xbox One, чтобы сосредоточиться на современных технологиях, которые предлагали компьютеры. Теперь они упорно трудятся над сервисом Nebula, который объединит игры Starbreeze и обеспечит поддержку кросс-прогрессии.

Релиз Payday 3 состоится 21 сентября.