Опубликованы 30 минут нового геймплея Payday 3

На выставке Gamescom 2023 игра Payday 3 получила две награды в номинациях "Лучшая игра для ПК" и "Самая увлекательная игра". Альмир Листо, бренд-директор Starbreeze, прокомментировал это так:
До запуска игры осталось меньше месяца, и эти награды - огромная веха для Starbreeze. Мы много работали над тем, чтобы сделать Payday 3 лучшим сиквелом из всех возможных. Получение двух наград Gamescom является свидетельством того, чего добились наша команда и наш партнер Deep Silver. Мы с нетерпением ждем, когда весь мир сможет в нее поиграть.
21 сентября не может быть достаточно скоро. А пока вы можете скрасить это ожидание за просмотром нового геймплея.
На выставке Gamescom 2023 для прохождения была доступна миссия, в которой игроки могут объединиться в кооперативную группу из 4 человек, чтобы проникнуть в особо охраняемый контейнерный склад. Как и в остальных частях игры, проникнуть на склад можно двумя способами: пробраться туда, избегая охранников, камер и рабочих, используя стелс-подход, или выйти на улицу с оружием наперевес, что может закончиться взрывоопасной перестрелкой с полицией и спецназом, вызвавшими вертолетную поддержку.
Чушь какая-то...
На двухстволке прицел, что за дичь....
В пейдей 2 существовали боеприпасы флашеты, которые давали приличную дальнобойность и кучность любым дробовикам . Ими можно было и снайпера сбрить.
Веселая игра, но кастомизация оружия убогая.. какой извращенец додумался нацепить на двухстволку прицел.. тем более в таком положении. Исправляйте.
Какие претензии к игре? Оптику на двуствол еще при ссср ставили. А америкосы вообще славятся своей любовью ставить прицелы на все стреляющее.
Интересно кто играть будет, если 80% были Русские
Оптика на двухстволку это как презервратив на сосок
почему копы такие тупые))))))