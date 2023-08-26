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Payday 3 21.09.2023
6.7 126 оценок

Опубликованы 30 минут нового геймплея Payday 3

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butcher69
Новости

На выставке Gamescom 2023 игра Payday 3 получила две награды в номинациях "Лучшая игра для ПК" и "Самая увлекательная игра". Альмир Листо, бренд-директор Starbreeze, прокомментировал это так:

До запуска игры осталось меньше месяца, и эти награды - огромная веха для Starbreeze. Мы много работали над тем, чтобы сделать Payday 3 лучшим сиквелом из всех возможных. Получение двух наград Gamescom является свидетельством того, чего добились наша команда и наш партнер Deep Silver. Мы с нетерпением ждем, когда весь мир сможет в нее поиграть.

21 сентября не может быть достаточно скоро. А пока вы можете скрасить это ожидание за просмотром нового геймплея.

На выставке Gamescom 2023 для прохождения была доступна миссия, в которой игроки могут объединиться в кооперативную группу из 4 человек, чтобы проникнуть в особо охраняемый контейнерный склад. Как и в остальных частях игры, проникнуть на склад можно двумя способами: пробраться туда, избегая охранников, камер и рабочих, используя стелс-подход, или выйти на улицу с оружием наперевес, что может закончиться взрывоопасной перестрелкой с полицией и спецназом, вызвавшими вертолетную поддержку.

-4
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Wing42

Чушь какая-то...

5
Rush_2020

На двухстволке прицел, что за дичь....

1
Skeleton_Kostya

В пейдей 2 существовали боеприпасы флашеты, которые давали приличную дальнобойность и кучность любым дробовикам . Ими можно было и снайпера сбрить.

0
Real Slim Shady

Веселая игра, но кастомизация оружия убогая.. какой извращенец додумался нацепить на двухстволку прицел.. тем более в таком положении. Исправляйте.

0
AlexSEcl

Какие претензии к игре? Оптику на двуствол еще при ссср ставили. А америкосы вообще славятся своей любовью ставить прицелы на все стреляющее.

-3
Артур Котовой

Интересно кто играть будет, если 80% были Русские

0
Артур Котовой

Оптика на двухстволку это как презервратив на сосок

0
FURYbushmaster

почему копы такие тупые))))))

0