Payday 3 демонстрирует "значительно более низкие показатели", чем ожидалось Starbreeze

Игра Payday 2 имела огромный успех для Starbreeze, если не сказать больше, но ее продолжение стартовало с худшего возможного старта или, во всяком случае, близкого к нему. Вышедшая со значительными проблемами, игра подверглась резкой критике со стороны критиков и игроков, и хотя поначалу она привлекла немалое количество игроков, интерес к ней не сразу угас, а Embracer Group - материнская компания издателя Payday 3 Plaion - подтвердила, что игра не оправдала ожиданий.
И не похоже, что она сильно восстановилась. Напротив, игра продолжает демонстрировать низкие показатели. В недавнем квартальном финансовом отчете Starbreeze генеральный директор Тобиас Сьёгрен заявил, что продажи Payday 3 и количество игроков "находятся на значительно более низком уровне, чем нам хотелось бы". Однако он добавил, что компания по-прежнему стремится улучшить игру и добиться того, чтобы она покорила игроков.
"Продажи Payday 3 и активность игроков сейчас находятся на значительно более низком уровне, чем нам хотелось бы", - сказал Сьёгрен. "В течение квартала и после него мы уделяем самое пристальное внимание и являемся абсолютным приоритетом в работе над игрой, чтобы она оправдала ожидания. Мы тесно сотрудничаем с нашим партнером по совместному изданию Plaion, чтобы определить изменения, которые мы внедрим как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе и которые принесут наибольшую пользу игровому процессу". В феврале команда Payday 3 объявит о приоритетных изменениях и улучшениях.
В игровой индустрии есть множество примеров, когда проблемное первое время на рынке превращалось в долгосрочный успех. Здесь нет простого рецепта, но общая черта положительных примеров - принимать критику игроков близко к сердцу, смело поддерживать свою игру и вести открытый и честный диалог с заинтересованными сторонами. Именно этим мы сейчас и занимаемся с Payday 3. Немногие компании обладают таким сильным брендом, как Payday. В то время как наша последняя игра отстает, Payday 2 в финансовом плане оказалась немного лучше, чем ожидалось, и за квартал набрала более 400 000 активных игроков за один месяц. Это говорит о силе бренда и о нашем потенциале перевести их в Payday 3, поскольку мы выполняем свои обязательства.
С момента релиза, помимо многочисленных патчей, в Payday 3 вышло бесплатное DLC в виде двух Legacy Heists в ноябре, а первое платное DLC, Syntax Error, последует за ним в декабре. Starbreeze расскажет больше подробностей о своих дальнейших планах на Payday 3 в этом месяце.
Payday 3 доступна на PS5, Xbox Series X/S и PC.
в нее вообще кто то играет?
Бедолаги, которые не успели вернуть деньги