Популярность Payday 3 в Steam падает все ниже и ниже

Запуск Payday 3 не был одним из самых успешных, и на самом деле у него было довольно мало общего с хорошим стартом. Разработчики попытались спасти свою игру, но в то же время не смогли заинтересовать игроков с помощью довольно дорогого DLC, которое стоит $18. Новые данные показывают, что очередное ограбление банка не смогло завоевать сердца игроков в Steam.
Информация, доступная на SteamDB, показывает, что в пиковые часы в Payday 3 играют не более 1000 человек. По статистике за последние 24 часа на платформе Valve насчитывается всего 721 игрок. Плачевный результат, если учесть, что речь идет о проекте, релиз которого состоялся в сентябре 2023 года, то есть четыре месяца назад.
Еще хуже и то, что и без того не слишком активная Payday 2 за последние сутки привлекла 32,2 тысячи игроков. И даже сейчас, в игру играют 28,9 тысячи человек. Это гигантская пропасть, которая наглядно показывает, что именно сообщество думает о последней игре Starbreeze.
По всей видимости, спасение Payday 3 пока идет не по плану разработчиков, и пока речь идет о крупной катастрофе. Есть ли у разработчиков шанс спасти игру от забвения и окончательного провала? Возможно, только очень, очень трудно.
полный провал, а какие были ожидания
Так игра-то топчик. Я даже и не надеялся на такие изменения в кор-геймплее. По мелочам пpocpaли. Вообще не понял прикола, когда при выборе контракта тебя кидает к рандомным людям, которые уже в процессе его выполнения. Когда брал первый контракт, банк, я переживал, что не увижу ограбление с начала, плюс его наверняка будут проходить стелсом, как во второй части, когда никто не хочет делать шумно банки и ювелирки, а меня это уже заколебало. Собственно, так и оказалось, поэтому я просто залетел в лобби банка и начал выносить клиентов и работников, чтобы поднялась тревога, а потом игроки, к которым я подключился, ливнули. Максимально странная реализация системы лобби. Попозже, чтоб начать дело один, я решил создать его, выбрав допуск только для друзей, но даже в этой ситуации игра потупила, "поискала" минуту какие-то лобби, лишь потом создав контракт с нуля.
Даже когда ты сам создавал игра искала сервер, ты хостишь весьма условно, идёт поиск свободного сервера. Отсюда и многие жалобы на постоянное подключение к
Донатная шляпа без новых идей, чо они ожидали то.
а как же в xbox game pass? там цифры наверняка больше:) Ничего, пусть дальше убиваются dlc, как рыба об лед:)
Просто закройте Payday 2 и все в третью часть перебегут)
Сами виноваты. Завышенный ценник; убрали с RU магазина; миллион багов.
Дикая духовка еще с 1 части