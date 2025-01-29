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Payday 3 21.09.2023
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Кооператив
6.6 278 оценок

СМИ: в компании-разработчике Payday 3 уволили 15% сотрудников

butcher69
Новости

После того как Payday 3 не оправдала ожиданий и не стала мега-хитом, Starbreeze, создатель игры, столкнулась с финансовыми трудностями. По информации источников издания 80.lv, около 15% сотрудников компании были уволены в конце 2024 года.

Эти увольнения затронули, в первую очередь, команду, работающую над новым проектом Baxter. Источник сообщает, что причины увольнений — это «корпоративная ерунда», и несколько уволенных сотрудников играли ключевую роль в разработке игры.

Кроме того, по информации издания, Starbreeze закрывает свою французскую студию и перемещает техническую команду в Стокгольм, что вызвало споры с французскими профсоюзами. Компания продолжает скрывать детали увольнений, вероятно, для того, чтобы не ухудшить репутацию перед инвесторами.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
EbalayEbanovich

Отлично.

1
vanтт

Блин, очень надеюсь, что игра выживет, сейчас в неё максимально приятно играть, пара недель до возвращения джекета осталась, но что-то по дальнейшему контенту нет инфы. Броньку переработать да прокачку оверкилловских пушек добавить, это же так, не особо стоит очередного захода на хайсты

0
Антон Радикалушкин

Куда денутся :) ждем роад мап и новый сезон пасс +)

0
vanтт Антон Радикалушкин

Так а вот это всё? Пора бы уже выкатывать. Игре полтора года в следующем месяце, а у нас за второй год ремейк банка, ремейк старого персонажа и неизвестно, что дальше. Вряд ли они расчитывают с продаж дополнения с джекетом нафармить бабла на дальнейшую поддержку

0
Imnogamer

Чё мало так уволили, чё не всех-то..

-1
Dinozavrus

над руководство гнать, а не работяг

0