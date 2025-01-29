СМИ: в компании-разработчике Payday 3 уволили 15% сотрудников

После того как Payday 3 не оправдала ожиданий и не стала мега-хитом, Starbreeze, создатель игры, столкнулась с финансовыми трудностями. По информации источников издания 80.lv, около 15% сотрудников компании были уволены в конце 2024 года.

Эти увольнения затронули, в первую очередь, команду, работающую над новым проектом Baxter. Источник сообщает, что причины увольнений — это «корпоративная ерунда», и несколько уволенных сотрудников играли ключевую роль в разработке игры.

Кроме того, по информации издания, Starbreeze закрывает свою французскую студию и перемещает техническую команду в Стокгольм, что вызвало споры с французскими профсоюзами. Компания продолжает скрывать детали увольнений, вероятно, для того, чтобы не ухудшить репутацию перед инвесторами.